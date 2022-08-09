中國網信辦整治涉虛擬貨幣炒作亂象　多舉措、出重拳清理處置違規違法信息

國家網信辦集中整治涉及虛擬貨幣炒作亂象，當局透過微信公眾號「網信中國」指，今年以來，多舉措、出重拳清理處置一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規信息、帳號及網站，督促指導主要網站平台持續保持高壓打擊虛擬貨幣交易炒作，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容及帳號自查自糾力度。



當局表示，微博及百度等網站平台，根據用戶協議，關閉了1.2萬個違規用戶帳號，清理逾5.1萬條違規信息。網信辦加強督導檢查，依法關閉打著「金融創新」「區塊鏈」旗號、誘導網民進行虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產投資的989個微博、貼吧帳號及微信公眾號。



地方網信部門約談涉及虛擬貨幣宣傳炒作的經營主體500多家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內容。另外，亦依法關閉專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣挖礦的105家網站平台。網信辦指，將繼續會同相關部門，加強對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產安全，並提醒大眾不參與虛擬貨幣交易炒作活動。