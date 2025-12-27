中國鑽石｜全球近半產量來自河南柘城　工廠培育成白菜價

如果說全球近半鑽石產自中國一個小縣城，大家能相信嗎？確是如此，雖然這裏說的鑽石並非從礦場開採，而是在工廠「培育」出來的，但都是真鑽石。「培育鑽石」到底是甚麼？把鑽石變成「白菜價」的小縣城又在甚麼地方？

文章出處：「當代中國」網站

研發培育鑽石始於19世紀末

說培育鑽石得從天然鑽石開始。天然鑽石是碳元素在地下深處經過數以億年計高溫、高壓而形成。由於它是最堅硬的自然礦物，又純淨、美麗，所以中世紀以來，一直被西方視為永恒承諾和真摯愛情的象徵。當然，更多未達寶石級的鑽石，會被作為工業用途，例如破碎變成粉末，用以製造切割、研磨和鑽孔工具等。

天然鑽石是不可再生資源，亦有一定稀缺性，所以19世紀末開始便有科學家研究它的形成機制，希望複製條件，從而人工培育鑽石。

1950年代，技術迎來了大突破，美國通用電氣團隊通過模仿地幔中的高溫和高壓環境，終於做出第一顆「實驗室鑽石」，亦即培育鑽石。

不過，初期的培育鑽石質素較差，遠未達寶石級別，只能作為工業用途。直到20世紀後期，在技術不斷進步下，培育更透明清澈的寶石級鑽石才變得可能。事實上，現在的寶石級培育鑽石與天然鑽石是難以用肉眼或普通工具來分辨的，生產商要在培育鑽石的雷射腰碼上標明「Laboratory Grown」或「LABGROWN」，以資識別。

化學成分 物理性質全一樣

有一點需要說明，培育鑽石之化學成分、物理性質與天然鑽石是完全一樣，兩者分別只在於生長環境和形成時間，就像自然世界凍結的冰和冰箱裏凍結的冰一樣。

此外，培育鑽石形成過程僅為數天至數周，可以大量生產，這也使一些人心理上覺得它缺少了天然鑽石的珍稀。