中國「最美警花」與已婚男性愛片流出　自稱大老虎吃小白兔(多圖)

在《中國警察網》擔任記者被稱為「最美警花」的張津瑜，外型亮麗，深受大票粉絲追捧，不過近日有至少7段有關她的性愛影片外洩，且影片內容還是房間窗外背景，還是央視總部大樓，相關影片一曝光，隨即掀起內地網友高度關注。

據了解，片中性愛男主角，是已婚的新能源公司力諾瑞特集團的高層呂知樾。換言之，相關影片揭露張津瑜似乎當了「二奶」，重創她的形象。而隨著二人不雅影片外洩，其露骨聊天紀錄亦被曝光。對話中，張津瑜自稱是大老虎，男方則是小白兔。她表示，真的不知道自己會酒後亂性，記得好像有跟男方接吻。男方則開心表示很緊張刺激，張津瑜謂過得很開心，並「感謝呂總」。

大尺度對話內容 (多圖)