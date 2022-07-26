中國「最美警花」與已婚男性愛片流出　自稱大老虎吃小白兔(多圖)

在《中國警察網》擔任記者被稱為「最美警花」的張津瑜，外型亮麗，深受大票粉絲追捧，不過近日有至少7段有關她的性愛影片外洩，且影片內容還是房間窗外背景，還是央視總部大樓，相關影片一曝光，隨即掀起內地網友高度關注。
據了解，片中性愛男主角，是已婚的新能源公司力諾瑞特集團的高層呂知樾。換言之，相關影片揭露張津瑜似乎當了「二奶」，重創她的形象。而隨著二人不雅影片外洩，其露骨聊天紀錄亦被曝光。對話中，張津瑜自稱是大老虎，男方則是小白兔。她表示，真的不知道自己會酒後亂性，記得好像有跟男方接吻。男方則開心表示很緊張刺激，張津瑜謂過得很開心，並「感謝呂總」。
大尺度對話內容 (多圖)
相關內容被微博封殺
另有報道指，影片外洩的原因，疑似是男方在群組，分享炫耀「上了女警」所致。不過截至現時為止，男女主角以及相關單位，都尚未出面進一步說明。事件引發軒然大波，目前相關內容被微博封殺，抖音也剩下張津瑜的工作影片，但內地網友各顯神通，繼續用「張津渝」或「張津yu」等關鍵字在微博熱烈討論。
網友則紛紛表示，「可怕的是有人靠影片賺錢」、「懷疑女方是不是被下藥了，手機在拍她都不知道」、「警花就可以為所欲為嗎」、「名字昨天還能搜到，今天就搜不到了」、「女生真的挺慘的，只是正常的私生活好吧，我看了視頻覺得沒什麼，是人都有欲望」、「看了視頻的就不要再侮辱女生了」、「只能說羨慕有錢人，警花都能玩」、「女的身材好，男的......」。