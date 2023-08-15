中國2田徑女將廖孟雪、童曾歡「被識破男兒身」？ 實測二人未遭世界田聯除名

世界田徑聯會近日公布了最新的世界排名，然而這項數據卻引發體壇關注，有人指中國女子田徑好手廖孟雪和童曾歡，在榜單上「被消失」，也讓外型陽剛的兩人，再陷性別疑雲。不過記者實測卻有不一樣的結果。

廖孟雪的專攻項目為200米和400米短跑，童曾歡則是專注在400米，雖然兩人多次在中國國內比賽中獲得佳績，但是參與國際賽的次數卻屈指可數，比起他們的賽場表現，更多人討論的，是他們到底是不是「女性運動員」。

有許多網友質疑，兩人如果單看外表，完全會被認定是男性，不只陽剛的臉部線條，就連明顯的喉結、如男性般發達的肌肉，都讓他們的真實性別啟人疑竇。