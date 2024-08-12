巴黎奧運｜中國隊橫掃40金創境外奧運紀錄！　獲獎牌選手全名單一次看

巴黎奧運畫下句點。中國體育代表團獲40金、27銀與24銅，共91面獎牌，在獎牌榜位列第2。同時是中國參加境外奧運金牌數最多的一屆。以下為獲獎牌運動員名單，值得一提的是，中國跳水「夢之隊」包攬8金，寫下歷史。