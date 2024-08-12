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中國
2024-08-12 11:54:00

巴黎奧運｜中國隊橫掃40金創境外奧運紀錄！　獲獎牌選手全名單一次看

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黃雨婷/盛李豪取得巴黎奧運射擊混合團體10公米空氣步槍金牌。

黃雨婷/盛李豪取得巴黎奧運射擊混合團體10公米空氣步槍金牌。

巴黎奧運畫下句點。中國體育代表團獲40金、27銀與24銅，共91面獎牌，在獎牌榜位列第2。同時是中國參加境外奧運金牌數最多的一屆。以下為獲獎牌運動員名單，值得一提的是，中國跳水「夢之隊」包攬8金，寫下歷史。

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中國隊 巴黎奧運金牌

  • 黃雨婷/盛李豪（射擊混合團體10米空氣步槍）
  • 陳藝文/昌雅妮（跳水女子雙人3米跳板）
  • 謝瑜（射擊男子10米空氣手槍）
  • 盛李豪（射擊男子10米空氣步槍）
  • 楊昊/練俊傑（跳水男子雙人10米跳台）
  • 王楚欽/孫穎莎（乒乓球混合雙打）
  • 陳芋汐/全紅嬋（跳水女子雙人10米跳台）
  • 鄧雅文（自由式小輪車女子公園賽）
  • 潘展樂（游泳男子100米自由泳）
  • 劉宇坤（射擊男子50米步槍三姿）
  • 楊家玉（田徑女子20公里競步）
  • 王宗源/龍道一（跳水男子雙人3米跳板）
  • 鄭思維/黃雅瓊（羽毛球混合雙打）
  • 陳清晨/賈一凡（羽毛球女子雙打）
  • 陳夢（乒乓球女子單打）
  • 鄭欽文（網球女子單打）
  • 樊振東（乒乓球男子單打）
  • 劉洋（體操男子吊環）
  • 徐嘉余/覃海洋/孫家俊/潘展樂（游泳男子4x100米混合泳接力）
  • 李越宏（射擊男子25米手槍速射）
  • 鄒敬園（體操男子雙槓）
  • 全紅嬋（跳水女子10米跳台）
  • 李發彬（舉重男子61公斤級）
  • 馮雨/張雅怡/向玢璇/王芊懿/肖雁寧/王柳懿/王賜月/常昊（水上芭蕾團體）
  • 侯志慧（舉重女子49公斤級）
  • 劉浩/季博文（輕艇男子500米雙人划艇）
  • 謝思埸（跳水男子3米跳板）
  • 羅詩芳（舉重女子59公斤級）
  • 常園（拳擊女子54公斤級）
  • 徐詩曉/孫夢雅（輕艇靜水女子500米雙人划艇）
  • 陳藝文（跳水女子3米跳板）
  • 馬龍/樊振東/王楚欽（乒乓球男子團體）
  • 吳愉（拳擊女子50公斤級）
  • 劉煥華（舉重男子102公斤級）
  • 丁欣怡/郭崎琪/郝婷/黃張嘉洋/王瀾靜（韻律體操團體全能）
  • 曹緣（跳水男子10米跳台）
  • 陳夢/孫穎莎/王曼昱（乒乓球女子團體）
  • 王柳懿/王芊懿（水上芭蕾雙人項目）
  • 李倩（拳擊女子75公斤級）
  • 李雯雯（舉重女子81公斤以上）

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巴黎奧運｜中國隊橫掃40金創境外奧運紀錄！　獲獎牌選手全名單一次看 中國隊獲男子4x100米混合泳接力金牌，徐嘉余、覃海洋、孫佳俊、潘展樂（左至右）在頒獎儀式後。(新華社) 王楚欽與馬龍合作首場的雙打。(路透社) 王楚欽在第3場的單打上陣。(路透社)

中國隊 巴黎奧運銀牌

  • 楊曉蕾/安琦軒/李佳蔓（射箭女子團體賽）
  • 黃雨婷（射擊女子10米空氣步槍）
  • 張博恒/肖若騰/鄒敬園/蘇煒德/劉洋（體操男子團體賽）
  • 徐嘉余（游泳男子100米背泳）
  • 唐錢婷（游泳女子100米蛙泳）
  • 齊迎（射擊男子不定向飛靶）
  • 張博恒（體操男子全能）
  • 王梓賽（體操男子彈翻床）
  • 張之臻/王欣瑜（網球混合雙打）
  • 劉聖書/譚寧（羽毛球女子雙打）
  • 孫穎莎（乒乓球女子單打）
  • 徐嘉余/覃海洋/張雨霏/楊浚瑄（游泳男女混合4x100米混合泳接力）
  • 鄒敬園（體操男子吊環）
  • 邱祺緣（體操女子高低槓）
  • 梁偉鏗/王昶（羽毛球男子雙打）
  • 何冰嬌（羽毛球女子單打）
  • 周雅琴（體操女子平衡木）
  • 馮彬（田徑女子鐵餅）
  • 陳芋汐（跳水女子10米跳台）
  • 曹利國（角力男子古典式60公斤級）
  • 楊文璐（拳擊女子60公斤級）
  • 鄧麗娟（運動攀岩女子速度賽）
  • 郭清（跆拳道女子49公斤級）
  • 伍鵬（運動攀岩男子速度賽）
  • 王宗源（跳水男子3米跳板）
  • 女子曲棍球隊（曲棍球女子曲棍球）
  • 楊柳（拳擊女子66公斤級）
克莉芙在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳。（美聯社） 克莉芙在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳。（美聯社） 克莉芙在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳。（美聯社） 克莉芙在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳。（美聯社） 克莉芙在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳。（美聯社） 克莉芙在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳。（美聯社） 克莉芙在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳。（美聯社） 克莉芙在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳。（美聯社） 克莉芙在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳。（美聯社）

中國隊 巴黎奧運銅牌

  • 楊浚瑄/程玉潔/張雨霏/吳卿風（游泳女子4x100米自由泳接力）
  • 張雨霏（游泳女子100米蝶泳）
  • 肖若騰（體操男子全能）
  • 馬振昭（柔道女子78公斤級）
  • 張雨霏（游泳女子200米蝶泳）
  • 楊浚瑄/李冰潔/葛楚彤/柳雅欣（游泳女子4x200米自由泳接力）
  • 張瓊月（射擊女子50米步槍三姿）
  • 嚴浪宇（體操男子彈翻床）
  • 汪順（游泳男子200米個人混合泳）
  • 張雨霏（游泳女子50米自由泳）
  • 萬樂天/唐錢婷/張雨霏/楊浚瑄（游泳女子4x100米混合泳接力）
  • 王鑫傑（射擊男子25米手槍速射）
  • 張博恒（體操男子單槓）
  • 呂健林/江伊婷（射擊混合團體定向飛靶）
  • 趙傑（田徑女子鏈球）
  • 孟令哲（角力男子古典式130公斤級）
  • 馮紫琪（角力女子自由式50公斤級）
  • 梁育帥（跆拳道男子68公斤級）
  • 龐倩玉（摔跤女子自由式53公斤級）
  • 昌雅妮（跳水女子3米跳板）
  • 宋佳媛（田徑女子鉛球）
  • 劉清漪（霹靂舞女子霹靂舞）
  • 洪可新（角力女子自由式摔跤57公斤級）
  • 林希妤（高爾夫女子高爾夫）

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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