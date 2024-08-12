巴黎奧運｜中國隊橫掃40金創境外奧運紀錄！　獲獎牌選手全名單一次看

巴黎奧運畫下句點。中國體育代表團獲40金、27銀與24銅，共91面獎牌，在獎牌榜位列第2。同時是中國參加境外奧運金牌數最多的一屆。以下為獲獎牌運動員名單，值得一提的是，中國跳水「夢之隊」包攬8金，寫下歷史。
巴黎奧運閉幕禮唯美舉行 湯告魯斯飛機跳傘送奧運旗
巴黎奧運｜獎牌榜終極結果 美國續稱霸榜首中國排第二 香港列37
中國隊 巴黎奧運金牌
- 黃雨婷/盛李豪（射擊混合團體10米空氣步槍）
- 陳藝文/昌雅妮（跳水女子雙人3米跳板）
- 謝瑜（射擊男子10米空氣手槍）
- 盛李豪（射擊男子10米空氣步槍）
- 楊昊/練俊傑（跳水男子雙人10米跳台）
- 王楚欽/孫穎莎（乒乓球混合雙打）
- 陳芋汐/全紅嬋（跳水女子雙人10米跳台）
- 鄧雅文（自由式小輪車女子公園賽）
- 潘展樂（游泳男子100米自由泳）
- 劉宇坤（射擊男子50米步槍三姿）
- 楊家玉（田徑女子20公里競步）
- 王宗源/龍道一（跳水男子雙人3米跳板）
- 鄭思維/黃雅瓊（羽毛球混合雙打）
- 陳清晨/賈一凡（羽毛球女子雙打）
- 陳夢（乒乓球女子單打）
- 鄭欽文（網球女子單打）
- 樊振東（乒乓球男子單打）
- 劉洋（體操男子吊環）
- 徐嘉余/覃海洋/孫家俊/潘展樂（游泳男子4x100米混合泳接力）
- 李越宏（射擊男子25米手槍速射）
- 鄒敬園（體操男子雙槓）
- 全紅嬋（跳水女子10米跳台）
- 李發彬（舉重男子61公斤級）
- 馮雨/張雅怡/向玢璇/王芊懿/肖雁寧/王柳懿/王賜月/常昊（水上芭蕾團體）
- 侯志慧（舉重女子49公斤級）
- 劉浩/季博文（輕艇男子500米雙人划艇）
- 謝思埸（跳水男子3米跳板）
- 羅詩芳（舉重女子59公斤級）
- 常園（拳擊女子54公斤級）
- 徐詩曉/孫夢雅（輕艇靜水女子500米雙人划艇）
- 陳藝文（跳水女子3米跳板）
- 馬龍/樊振東/王楚欽（乒乓球男子團體）
- 吳愉（拳擊女子50公斤級）
- 劉煥華（舉重男子102公斤級）
- 丁欣怡/郭崎琪/郝婷/黃張嘉洋/王瀾靜（韻律體操團體全能）
- 曹緣（跳水男子10米跳台）
- 陳夢/孫穎莎/王曼昱（乒乓球女子團體）
- 王柳懿/王芊懿（水上芭蕾雙人項目）
- 李倩（拳擊女子75公斤級）
- 李雯雯（舉重女子81公斤以上）
巴黎奧運｜荷蘭長跑高手「升呢」贏馬拉松 今屆個人奪1金2銅
中國隊 巴黎奧運銀牌
- 楊曉蕾/安琦軒/李佳蔓（射箭女子團體賽）
- 黃雨婷（射擊女子10米空氣步槍）
- 張博恒/肖若騰/鄒敬園/蘇煒德/劉洋（體操男子團體賽）
- 徐嘉余（游泳男子100米背泳）
- 唐錢婷（游泳女子100米蛙泳）
- 齊迎（射擊男子不定向飛靶）
- 張博恒（體操男子全能）
- 王梓賽（體操男子彈翻床）
- 張之臻/王欣瑜（網球混合雙打）
- 劉聖書/譚寧（羽毛球女子雙打）
- 孫穎莎（乒乓球女子單打）
- 徐嘉余/覃海洋/張雨霏/楊浚瑄（游泳男女混合4x100米混合泳接力）
- 鄒敬園（體操男子吊環）
- 邱祺緣（體操女子高低槓）
- 梁偉鏗/王昶（羽毛球男子雙打）
- 何冰嬌（羽毛球女子單打）
- 周雅琴（體操女子平衡木）
- 馮彬（田徑女子鐵餅）
- 陳芋汐（跳水女子10米跳台）
- 曹利國（角力男子古典式60公斤級）
- 楊文璐（拳擊女子60公斤級）
- 鄧麗娟（運動攀岩女子速度賽）
- 郭清（跆拳道女子49公斤級）
- 伍鵬（運動攀岩男子速度賽）
- 王宗源（跳水男子3米跳板）
- 女子曲棍球隊（曲棍球女子曲棍球）
- 楊柳（拳擊女子66公斤級）
中國隊 巴黎奧運銅牌
- 楊浚瑄/程玉潔/張雨霏/吳卿風（游泳女子4x100米自由泳接力）
- 張雨霏（游泳女子100米蝶泳）
- 肖若騰（體操男子全能）
- 馬振昭（柔道女子78公斤級）
- 張雨霏（游泳女子200米蝶泳）
- 楊浚瑄/李冰潔/葛楚彤/柳雅欣（游泳女子4x200米自由泳接力）
- 張瓊月（射擊女子50米步槍三姿）
- 嚴浪宇（體操男子彈翻床）
- 汪順（游泳男子200米個人混合泳）
- 張雨霏（游泳女子50米自由泳）
- 萬樂天/唐錢婷/張雨霏/楊浚瑄（游泳女子4x100米混合泳接力）
- 王鑫傑（射擊男子25米手槍速射）
- 張博恒（體操男子單槓）
- 呂健林/江伊婷（射擊混合團體定向飛靶）
- 趙傑（田徑女子鏈球）
- 孟令哲（角力男子古典式130公斤級）
- 馮紫琪（角力女子自由式50公斤級）
- 梁育帥（跆拳道男子68公斤級）
- 龐倩玉（摔跤女子自由式53公斤級）
- 昌雅妮（跳水女子3米跳板）
- 宋佳媛（田徑女子鉛球）
- 劉清漪（霹靂舞女子霹靂舞）
- 洪可新（角力女子自由式摔跤57公斤級）
- 林希妤（高爾夫女子高爾夫）
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章