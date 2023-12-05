中年婦貼素顏相稱經歷「斷崖式衰老」　專家：男性更早出現

山東一名42歲OL日前在社交平台發佈個人「素顏」影片，稱在20天內經歷「斷崖式衰老」，看上去像70多歲老婦，引發網友關注。網傳影片中，女子臉部皺紋明顯，眼神憔悴，與20天前的自己形成鮮明對比。女子強調拍攝時沒有開任何特效和濾鏡，只是想素顏拍下來看看，並稱連續每天浮腫腫了快20天，寢食難安，「說不焦慮是騙自己的」，女子表示一直在看病、鍛煉身體，同時不間斷地保養。

25歲和40歲男性更早出現「斷崖式衰老」 對此，不少網友質疑20天前應該有開美顏，完全看不出有40歲的樣子，20天后的模樣明顯看出來衰老，但也符合40歲狀態。據悉2019年美國史丹福大學神經專家曾在《自然醫學》（Nature）雜誌發表研究，稱在人類整個生命歷程中，血漿蛋白組成會隨年齡增長而變化，34歲開始斷崖式衰老，60歲和78歲更是「大關」。另《健康時報》報道，北京中醫藥大學東直門醫院男科主任、主任醫師王彬表示，相較女性，男性更早出現「斷崖式衰老」，尤其是25歲和40歲兩個年齡節點，前者隨著進入社會，生活方式改變，壓力增加，運動減少，飲食不規律、熬夜等，都會導致男性整體健康狀況下降；後者是因為腎虛而衰老，男性雄激素水準在40歲後明顯下降，會導致如皮膚鬆弛、脂肪增加、精力體力下降、進取心減退等，甚至開始出現脫髮等問題。