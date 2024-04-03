中美元首通話｜習近平：台灣問題是第一條不可逾越紅線

國家主席習近平於香港時間昨晚(2日)應約與美國總統拜登通電話，雙方形容通話坦誠和具建設性。習表示，中美關係要堅持以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，並強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。白宮指拜登重申維持台海和平穩定的重要性。
拜登重申維持台海和平的重要性
習近平表示，雙方團隊這幾個月認真落實二人去年11月三藩市會晤達成的共識，中美關係出現企穩態勢，不過消極因素亦有所增加，需引起雙方重視。習近平指出，戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒鈕扣」，中美應該相互尊重、和平共處，又說今年中美關係要堅持幾條大原則，一是以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，二是以穩為重，保持中美關係總體穩定，三是以信為本，用行動兌現各自承諾。
習近平指在台灣問題上是中美關係第一條不可逾越的紅線，希望美方把拜登不支持台獨的積極表態落實到行動上。至於兩國經貿問題，習近平說，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，形容這不是「去風險」，而是製造風險。他說，如果美方執意打壓中國的高科技發展，中方不會坐視不管。拜登則指美國會繼續採取必要措施，防止美國先進科技被用來損害美國國家安全。
習近平闡述香港問題立場
習近平在通話中，亦向拜登闡述了中方在香港、人權、南海等問題上的立場。華府高層官員指，拜登就香港通過23條立法及中國其他人權問題表達關注，同時對中國在南海的行動表示擔憂。兩人又就烏克蘭及朝鮮半島局勢交換意見。
新華社引述拜登表示，美方奉行一個中國政策，不支持台獨，無意與中國發生衝突，亦重申美方不尋求新冷戰、不尋求同中國脫鈎，不尋求改變中國體制；美方願安排財長耶倫、國務卿布林肯近期訪華，同中方加強對話溝通，避免誤判。