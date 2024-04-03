中美元首通話｜習近平：台灣問題是第一條不可逾越紅線

國家主席習近平於香港時間昨晚(2日)應約與美國總統拜登通電話，雙方形容通話坦誠和具建設性。習表示，中美關係要堅持以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，並強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。白宮指拜登重申維持台海和平穩定的重要性。

拜登重申維持台海和平的重要性

習近平表示，雙方團隊這幾個月認真落實二人去年11月三藩市會晤達成的共識，中美關係出現企穩態勢，不過消極因素亦有所增加，需引起雙方重視。習近平指出，戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒鈕扣」，中美應該相互尊重、和平共處，又說今年中美關係要堅持幾條大原則，一是以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，二是以穩為重，保持中美關係總體穩定，三是以信為本，用行動兌現各自承諾。