京東劉強東又返江蘇鄉下派錢　60歲以上長者每人收1萬

事實上，這不是第一次劉強東回老家派錢，早在2015年農曆新年，他就曾帶妻子章澤天回老家，給全村650多名60歲以上老人，每人派1萬元人民幣大利是，引起轟動，之後他幾乎每年新春都回老家，為村民派禮品和利是。

「我現在搬去這個村還來得及不」

網友打趣表示：「我現在搬去這個村還來得及不」；「東子這方面比其他資本家強太多了，自己發達後一直沒有忘記家鄉，京東的客服中心也一直在宿遷」；「大強子這點沒得黑，對家鄉是真好！（他是）項羽之後，最有名的宿遷人了吧。」

52歲的劉強東出生於江蘇省宿遷市宿豫區來龍鎮光明村，上大學前沒有離開過農村，據稱當年他考上位於北京的中國人民大學時，全村湊了錢和76隻雞蛋給他，讓他感念在心。而他上大學後靠寫程式賺生活費，之後創辦京東，目前個人淨資產保守估計達76億美元（約591億港元）。

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