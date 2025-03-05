人大會議今召開 婁勤儉︰DeepSeek彰顯中國包容性

十四屆全國人大三次會議今早召開，會議為期7日，人大代表昨在人民大會堂出席預備會議，通過7項議程，包括審議政府工作報告、人大代表法修正案等。人大會議發言人婁勤儉在記者會(圖、新華社)上說，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，並批評美國對中國加徵關稅。AI及DeepSeek成為會前關鍵字，婁勤儉表示透過DeepSeek這類公司的興起，可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。

婁勤儉被問及中國經濟發展前景時指外部環境帶來的不利影響加深，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，世界經濟政治不確定性上升，穩定外需面臨的困難挑戰加大，國內需求不足，部分企業生產經營困難，但中國經濟基礎穩、優勢多、靭性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。被問及中國經濟放緩會否影響國防預算，婁勤儉稱須待大會開幕後才能公布預算，但強調中國國防費2016年起連續9年保持個位數增長，多年來維持只佔國內生產總值1.5%以內，低於世界平均水平。