人民大學退出世界大學排名 知情者：反映中國大學教育自主和勇氣

網上近日盛傳中國人民大學退出大學排名，官媒中央廣播電視總台「央廣網」引述多個權威信息來源和知情人士指出，中國人民大學的確已決定不再參加世界排名，直言中國的知識體系已發展數千年，是世界上最悠久、最豐富、最深厚的知識體系，中國人民大學等大學退出所謂世界大學排名，「創新性發展中華文化傳統，創建中國自主的知識體系，維護中國教育主權和文化主權……反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣」。

南京大學蘭州大學陸續退出世界大學排名

還有消息指，南京大學、蘭州大學也已陸續退出世界大學排名。中紀委國家監委網站上月15日發布的《中共南京大學委員會關於十九屆中央第七輪巡視整改進展情況的通報》指，南京大學明確，在《南京大學「十四五」規劃》及《南京大學「雙一流」建設高校整體建設方案》編制中，「學校發展和學科建設均不再使用國際排名作為重要建設目標」。

蘭州大學相關部門的工作人員則表示，該校從未參加過泰晤士高等教育世界大學排名，「之前泰晤士曾專門聯繫學校，最終決定不參加。QS(世界大學排名)之前聯繫學校時，報過一年數據，後來應該沒有再跟進」。

專家：排名指標有爭議 重視排名易忽視品質內涵

報道引述內地「21世紀教育研究院」院長熊丙奇認為，過去十幾年，許多大學都按照大學排行榜的排名指標辦學，但相關指標和整體排名一直有爭議，尤其是世界大學排名要找到每間大學可量化的共同指標和數據指標，如規模、學術研究、教師中博士學位比例、研究生比例等，結果容易變成重視數量而忽視品質，重視規模而忽視內涵。

他提到，要辦一流大學，就要培養一流人才，但一些排名較前的大學靠論文發表提升名次，而出現著重學術研究、輕人才培養、辦學空心化問題，「不能給學生完整的教育，更談何提高人才培養質量……偏離了人才培養無法辦出有特色的大學，也辦不出高質量的學校」。