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中國
2023-10-15 15:45:54

以巴衝突｜中東問題特使翟隽：數名中國公民仍在加沙　駐外機構助撤至南部

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翟雋14日接受《央視》節目「藍廳觀察」採訪時談及了北京對「巴以衝突」的立場以及中國公民的傷亡情況。

以巴衝突爆發，各國都傳出有公民遇難。中國政府中東問題特使翟雋14日受訪時證實，有4名中國公民在衝突中喪命，6人正在接受治療，另有2人失聯。翟雋也將訪問中東地區與有關國家協調「停火止戰」。

翟雋14日接受《央視》節目「藍廳觀察」採訪時談及了北京對「巴以衝突」的立場以及中國公民的傷亡情況。

「我們工作的方向是停火止戰」

翟雋強調，中方一貫認為武力從來不是解決問題之道，以暴制暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決制造更多障礙：「唯有盡快停火止暴、推動局勢降溫，才能給政治解決創造必要條件」。

他指出，巴以衝突當前仍在持續升級，進一步擴大外溢的前景令人深感擔憂，巴勒斯坦問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，出路也在於建立獨立的巴勒斯坦國，就是落實「兩國方案」，實現巴以和平共處。

翟雋表示，他下週將訪問中東地區有關國家，同各方進一步加強協調：「我們工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談」。翟雋稱，外交部在衝突爆發後第一時間啟動領事保護應急機制，盡可能向有困難的中國公民提供物資和心理支持。

仍有2名中國公民失聯

翟雋表示：「我們有4名同胞不幸遇難，6名傷員正在當地醫院接受治療，2名人員失聯。我們正抓緊救治傷員，敦促外方全力搜救失聯人員，做好遇難者善後」。

翟雋稱，當前仍有數名中國公民駐留在加沙。中國駐外機構續與他們保持密切聯繫，協助他們向加沙南部轉移，爭取盡快撤離至安全地區。

翟雋還補充，在以色列的中國公民目前可按需搭乘商業航班返國或前往第三國：「我們將繼續認真研判巴、以安全形勢，密切跟蹤空路、陸路開放情況和安全條件，盡全力為大家提供咨詢和協助」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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