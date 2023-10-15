以巴衝突｜王毅：以色列行為已超越自衛範圍　應停止對加沙民眾集體懲罰

以巴衝突已造成數以千計的平民喪生。中國外交部長王毅14日與沙特阿拉伯外交大臣通話時表示，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙民眾的集體懲罰。
籲各方「盡快回到談判桌上來」
據中國外交部發布的新聞稿，外交部長王毅與沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）14日就以巴衝突進行通話。王毅稱，中方反對和譴責一切傷害平民的行為。因為這違反人類基本良知，違反國際法基本準則。
王毅指出，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的呼籲，停止對加沙民眾的集體懲罰：「各方都不應採取任何使事態升級的行動，而應盡快回到談判桌上來」。
指應盡快落實「兩國方案」
王毅表示，北京正和各方密集溝通，推動停火止戰。當務之急是全力保障平民安全，盡快打通人道救援通道，維護加沙民眾基本需求。
中方認為，對巴勒斯坦的歷史不公已延續了大半個世紀，所有愛好和平、主持公道的國家都應起而發聲，明確要求盡快落實「兩國方案」，推動巴勒斯坦問題得到全面、公正、持久解決。
費瑟則表示，沙烏地阿拉伯對當前巴以局勢發展深感憂慮，譴責一切襲擊平民的行為，反對以色列強行將加沙民眾遷移至地區以外。沙國認為，當前有必要將人道主義物資盡快送到加沙民眾手中。
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