以巴衝突｜王毅：以色列行為已超越自衛範圍　應停止對加沙民眾集體懲罰

以巴衝突已造成數以千計的平民喪生。中國外交部長王毅14日與沙特阿拉伯外交大臣通話時表示，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙民眾的集體懲罰。

籲各方「盡快回到談判桌上來」

據中國外交部發布的新聞稿，外交部長王毅與沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）14日就以巴衝突進行通話。王毅稱，中方反對和譴責一切傷害平民的行為。因為這違反人類基本良知，違反國際法基本準則。

王毅指出，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的呼籲，停止對加沙民眾的集體懲罰：「各方都不應採取任何使事態升級的行動，而應盡快回到談判桌上來」。