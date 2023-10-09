以巴衝突｜一文睇清以色列巴勒斯坦百年恩怨　從第一次世界大戰起

以色列與巴勒斯坦人的戰火再重燃，要追溯雙方民族恩怨，可從公元135年起，當年因遭羅馬帝國驅逐，令猶太人流亡海外，他們一直想返回猶太人的土地。英國廣播公司(BBC)則整理了以巴百年來的恩怨衝突，自1918年第一次世界大戰結束起，當時統治中東的奧斯曼土耳其帝國戰敗，戰勝的英國控制被稱為巴勒斯坦的地區，並獲國際社會賦予權力在巴勒斯坦為猶太人建立「民族家園」任務，遭巴勒斯坦阿拉伯人反對。其後爆發二戰，猶太人遭大屠殺逼害逃離歐洲，愈來愈多猶太人到了巴勒斯坦。

以巴衝突｜英國撤出巴勒斯坦 以色列建國釀「大災難」 1947年：聯合國投票贊成將巴勒斯坦分裂成獨立的猶太人和阿拉伯人國家，耶路撒冷成為一座國際城市。 1948年：因無法解決問題，英國統治者離開巴勒斯坦，猶太領導人宣布建立以色列國。巴勒斯坦人反對，隨後又發生戰爭，來自鄰近阿拉伯國家的軍隊入侵。數十萬巴人被逼離開家園，他們稱之為「大災難」(Al Nakba)。 1949年：以色列與交戰國(埃及、黎巴嫩、約旦、敘利亞)達成停火協議，以色列控制了大部分領土。約旦佔領被稱為西岸的土地，埃及佔領加沙。耶路撒冷被西方的以色列部隊和東部的約旦部隊分別佔領。因從未達成和平協議，隨數十年發生多次衝突和戰爭。

以巴衝突｜第三次中東戰爭埋下衝突不斷伏筆 1967年：第三次中東戰爭，以色列佔領了東耶路撒冷和西岸，以及敘利亞戈蘭高地的大部分，還有加沙和埃及西奈半島。大多數巴勒斯坦難民及其後裔居住在加沙和西岸，以及鄰國約旦、敘利亞和黎巴嫩。以色列不允許巴人或其後裔返回家園，認為這將讓以色列崩潰，並威脅到其作為一個猶太國家的存在。即使以軍撤出加沙，以色列仍佔領西岸，聯合國認為那是被佔領土的一部分。 以方聲稱整個耶路撒冷為其首都，巴人則聲稱東耶路撒冷是未來巴勒斯坦國的首都。美國是少數承認以色列對整個耶路撒冷城擁有主權的國家之一。在過去50年中，以色列在這些地區都建造了猶太人殖民地，目前有六十多萬猶太人居住在那裏。巴勒斯坦人說，根據國際法，這些都是非法的，是和平的障礙，但以色列對此予以否認。雙方「敵對」關係延續至目前。

以巴衝突｜以巴目前情況 生活在東耶路撒冷、加沙和西岸的以色列和巴勒斯坦人之間的關係一直緊張。加沙目前由巴勒斯坦武裝組織哈馬斯統治，哈馬斯過往多次與以色列爆發戰鬥。以色列和埃及嚴格控制加沙邊境，阻止哈馬斯獲得武器。 加沙和西岸的巴勒斯坦人認為，由於以色列的行動和限制，他們正遭受人道苦難。以色列則指，有關舉動只是為了保護自己免受巴勒斯坦暴力侵害。自2021年4月中旬伊斯蘭教齋戒月開始以來，緊張局勢不斷升級，以警和巴人每晚發生衝突。東耶路撒冷一些巴人家庭受到被驅逐的威脅，引起愈來愈多憤怒。