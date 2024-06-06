任由女童在醫院走廊玩鬧致不小心跌入滾水桶　父母：醫院方應該負責！

中國廣西省一名女童在醫院婦產科走廊嬉戲時，不慎掉入身後他人放置的裝有滾燙開水的水桶，導致特重度燒傷。近日，當地法院做出判決，涉事四方均需擔責。

女孩被診斷為特重度燒傷

據中國媒體《星視頻》5日報導，2023年6月4日，一名女童在廣西省富川某醫院婦產科走廊嬉戲時，不慎掉入身後他人放置的裝有滾燙開水的水桶，導致特重度燒傷。

監控影片畫面顯示，當時被告何某瓊從醫院開水房提了桶滾燙的熱水，隨手放在走廊一側後進入病房。與此同時，女童父母正在附近病房內探望病人，被告宋某榮在病房外與人交談。期間，女孩獨自走出病房，在走廊嬉鬧，為制止其嬉鬧行為，宋某榮用手輕輕碰了一下女童的額頭，女童後退過程中不幸掉入何某瓊事先放置的熱水桶中，隨後被送往其他醫院救治，被診斷為特重度燒傷。