余華英拐賣兒童案｜4年內拐賣11名兒童　連親生仔都唔放過　判處死刑當庭上訴

綜合陸媒報導，檢方指出余華英在1993年至1996年間，和情夫龔某良拐賣來自多個家庭的兒童，其中有3對是姐弟或兄弟。二人1993年1月在貴州遵義火車站附近將一名6歲受害者拐走，同年8月又在遵義將一對小兄弟拐走，翌年在貴州省都勻市先後再擄一童及一對兄弟。二人1995年冬天來到貴陽，將5歲女童楊妞花拐走，之後還有多名兒童受害，足跡甚至遠至重慶，上述兒童最終被不同的中間人賣到河北邯鄲。

曾以假身份被判囚8年

綜合陸媒報道，檢方指出余華英在1993年至1996年間，和情夫龔某良拐賣來自多個家庭的兒童，其中有3對是姐弟或兄弟。二人1993年1月在貴州遵義火車站附近將一名6歲受害者拐走，同年8月又在遵義將一對小兄弟拐走，翌年在貴州省都勻市先後再擄一童及一對兄弟。二人1995年冬天來到貴陽，將5歲女童楊妞花拐走，之後還有多名兒童受害，足跡甚至遠至重慶，上述兒童最終被不同的中間人賣到河北邯鄲。余華英2000年曾因涉嫌拐賣兒童被抓，當時被邯鄲市公安局刑事拘留兩個月後釋放，4年後在雲南再次作案時落網，當時和丈夫王某文隱瞞真實身份，並以假身份被判囚8年，餘服刑期間獲減刑3年。出獄後無穩定工作，直至2022年6月曾被她拐賣的楊妞花找到親生姐姐後報警並提供線索，余華英再度落網。

貴陽市中級人民法院認為，被告人余華英為牟取非法利益，多次拐賣兒童，其行為已構成拐賣兒童罪，犯罪情節特別嚴重，社會危害性極大，應予以嚴懲，遂作出上述判決，然被告人余華英當庭表示自己不服判決，將提上訴。相關新聞引發熱議，對於死刑判決網友紛紛叫好，稱「罪大惡極，死有餘辜」、「死100次都不過分」、「死不足惜！讓多少家庭支離破碎」、「自己的孩子都販賣，還有臉上訴」。

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