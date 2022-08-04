佩洛西訪台｜台灣：解放軍下午向周邊海域發射多枚東風彈道飛彈 (更新)

【18:00更新】解放軍在台灣附近海空域展開軍事演習，國泰航空回應傳媒查詢指，航班會避免飛越相關空域。另外，南韓大韓航空、韓亞航空接連宣布，暫時停止5、6日往返台灣直飛航班。

根據機管局的網站資料，今天出發往台北及從台北抵港客機各有4班，其中國泰航空往台北的客機已於上午起飛。國泰表示，航班已避免飛越台灣地區的指定空域部分，相關航班的飛行時間或會因此而增加，公司正密切監察事態發展。

另外，根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，南韓航空業界人士今（4）日指出，大韓航空原定每周二、三、五、六、日都會有航班從南韓仁川直飛台灣，當地上午10時35分起飛、台灣時間中午12時10分抵達台灣桃園，下午1時20分飛回南韓，不過面對中國的軍事威脅，大韓航空直接取消5、6日飛往台灣的航班，至於7日航班則延後1小時起飛。而韓亞航空則取消5日飛往台灣的航班，至於4日飛往台灣的航班起飛時間則由原訂的上午10時，提早3個小時至上午7時。

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【16:30更新】應對美國眾議院議長佩洛西日前訪台，解放軍中午開始一連多日在台灣周邊海空域6個區域，進行「包圍式」軍演及組織實彈射擊。台灣當局表示，解放軍下午向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈；至於解放軍東部戰區就指，導彈全部精準命中目標，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

台灣下午3時許表示，解放軍下午1時56分起發射多枚東風系列彈道飛彈，落入台灣東北部、西南部周邊海域，台灣稱運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備，並對破壞區域和平的不理性行動表達譴責。

解放軍： 對台東外海實施常導火力突擊

解放軍就在下午3時22分在微博發文，指火箭軍部隊對台島東部外海預定海域實施常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力，又說整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。其後央視發布有關導彈發射影片。