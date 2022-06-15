健康碼被賜「紅碼」限制出行 河南問題銀行客戶取錢無門

內地健康碼「紅碼」近日突然變成河南蓄意限制特定人士自由活動的工具，多名由外地去到河南鄭州欲從問題村鎮銀行取回存款的民眾發現，只要掃過當地「場所碼」(類似香港「安心出行」)，個人健康碼就會變成紅碼，無法在當地搭車、食飯、住宿，但只要折返出發地，健康碼就會變回綠碼。河南省衛健委昨表示正調查事件。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進強調，健康碼「在任何情況下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標」。

內地傳媒報道，河南4家村鎮銀行4月中起限制網上客戶取錢，監管部門指事件涉及該4家銀行同一個股東非法吸金等問題，網上開戶存款屬爭議存款，暫時凍結。數百名無法取錢的客戶曾於上月23日到鄭州的中國銀行保險監督管理委員會河南監管局外示威，要求取回存款。當時官方保證，只要存款是合法合規存入，均受法律保護。據報事件涉及存款至少數百億元人民幣。

報道提到，身處全國多個省份的涉事銀行客戶，早前在微信群組約定，前日再到鄭州與相關部門溝通解決問題，未料多人抵達鄭州並於車站、機場掃場所碼登記防疫信息後，個人健康碼隨即變成紅碼，賦碼原因顯示為「正在實施集中或居家醫學隔離觀察的入境人員」，但鄭州並無「外地來鄭州一律紅碼」的規定，而同行的非涉事銀行客戶掃同一個場所碼後，沒有轉紅碼。

其中一名來自河北張家口的姓王涉事銀行客戶透露，周日抵達鄭州被轉紅碼後，收到相關部門來電，要求他返回河北或者在當地強制隔離，又餓又累之下唯有向警方求助，但獲得同樣答案，且無法得知該如何取回存款。一夜僵持後，王男獲警方「保證」，只要折返河北就會重獲綠碼，加上家人突然來電要求王男盡快回家，王男最終獲安排走特殊通道進入火車站上車，返抵張家口果然變回綠碼。

新華社《半月談》：暴露出「權力任性」

胡錫進認為，地方政府若抱持其他目的，利用健康碼阻止特定人員流動，「這顯然違反相關防疫法規，也會損害健康碼的威信，損害公眾對防疫的支持」。官媒新華社旗下《半月談》則批評，河南今次事件暴露出「權力任性」的危險傾向，強調任何人、任何部門都無權力打破健康碼為公眾健康而存在的角色設定，將健康碼挪作他用，「健康碼是為人們出行和流動提供便利的，絕不能成為任何人任何地方壓制社會矛盾的手段」。