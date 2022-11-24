健身中心未達成「一年增高12厘米」承諾拒退款 辯「醫院量度身高不準確」

一些健身中心推銷時諸多承諾，到要履行合約時卻諸多辯駁推搪，消費者要小心！浙江瑞安一間健身中心為吸引顧客，宣稱經過其專業訓練後可以增高，否則原額退還，但兩年前身高154厘米的12歲男童小周，接受該中心私人教練訓練長達1年3個月，身高只增加了9厘米，達不到合約承諾的166厘米。小周家長大為不滿，要求退還全部3.8萬元(人民幣，下同)費用，但健身中心認為小周在醫院量度的身高不準確，拒絕退款。小周家長隨即將健身中心告上法庭，法院認為事件責任在於被告，一審、二審都判被告必須全額退款。

健身中心與事主簽約 承諾不成功全額退款

官媒《人民法院報》報道，2020年11月，小周在家長陪同下，與涉事健身中心簽訂私人教練課程合約，約定培訓3個月，保證增高3厘米，費用1.07萬元。上課第一天，小周在健身中心量度的身高為154厘米；3個月約滿後，未達「保證」的157厘米。健身中心隨即遊說小周家長報名升級課程，保證令小周一年增高12厘米，不成功不收費。

2021年2月，小周再在家長陪同下，與健身中心簽訂另一份私人教練課程合約——在原合約基礎上升級至一對一私人教練課程，補交2.73萬元，約定自2020年11月起至2022年2月，保證小周身高增至166厘米，否則全額退款。

小周回到健身中心接受訓練，在現場量度出身高為156厘米。今年1月，小周再在健身房度高，為163.7厘米；2月到當地一間醫院做身體檢查，身高得163厘米。小周家長認為健身中心未能完成合約，理應退還全部3.8萬元課程費用。但健身中心質疑小周在醫院量度的身高不準確，稱根據1月量度的身高，到合約期滿時有機會達到目標身高，故不應全額退款。

約滿後3個月再度高 都未達合約承諾身高

雙方爭持不下。小周家長遂於4月將健身中心告上法庭。案件審理期間，當事雙方於5月帶小周到人民醫院量度身高，結果為164.6厘米。

瑞安市人民法院審理後認為，根據人民醫院量度的結果，可以推斷合約期滿時小周身高未達健身中心承諾的166厘米，健身中心多次否認醫院量度的結果，卻沒有建立一個統一數據庫，小周在合約期滿後身高不明的責任在於健身中心，而雙方訂立的第二份合約合法有效，雙方應按合約履行各自義務，故健身中心應按承諾退還全部費用。健身中心不服上訴，浙江溫州中級人民法院審理後，維持原判。

法院：簽約時小心看內容 保留宣傳材料及收據

法院提醒，購買此類服務時，要冷靜對待商家的廣告宣傳；在簽訂書面合約時，要注意保留收費票據、宣傳手冊等材料，仔細審查合約條款中是否含有模糊不清、不予退費、概不負責等內容，是否體現宣傳中的口頭承諾等，及時用相關法律法規維護自身權益。法院又提醒廣大商家，誠信經營、守法履約，在廣告宣傳中慎用誘導式字眼，以免引發訴訟，「賠了金錢又損了商譽」。