傳用前女友景甜私密片借巨款 乒壇名將張繼科遭安踏割席

久未在賽場露面、2012年倫敦奧運乒乓球男單金牌得主張繼科，與前女友、內地演員景甜的私密片段外洩持續發酵，昨有內媒記者爆料，指張繼科欠下巨款，疑似以3條私密片段作抵押，並展示張繼科簽署的500萬元人民幣(下同)借據。張繼科為代言人的安踏體育及慕思寢具昨均已不見張的宣傳照，有內媒查詢安踏官方網店，客服稱與張已終止合作關係。

爆料記者李微敖在其微博公開事件始末，指於2020年在湖北武漢認識「S先生」，S先生在2019年12月至2020年1月要景甜代償張繼科賭債2,200萬元，並傳送3段私密影片及一張影片截圖，以及張的欠單作證明。景甜於是報警，S先生後被判囚7年及罰款5萬元。不過，張繼科以證人身份作供，稱只讓S先生看過其中一段影片，未有說明S先生如何取得有關影片。