傳用前女友景甜私密片借巨款 乒壇名將張繼科遭安踏割席

久未在賽場露面、2012年倫敦奧運乒乓球男單金牌得主張繼科，與前女友、內地演員景甜的私密片段外洩持續發酵，昨有內媒記者爆料，指張繼科欠下巨款，疑似以3條私密片段作抵押，並展示張繼科簽署的500萬元人民幣(下同)借據。張繼科為代言人的安踏體育及慕思寢具昨均已不見張的宣傳照，有內媒查詢安踏官方網店，客服稱與張已終止合作關係。
爆料記者李微敖在其微博公開事件始末，指於2020年在湖北武漢認識「S先生」，S先生在2019年12月至2020年1月要景甜代償張繼科賭債2,200萬元，並傳送3段私密影片及一張影片截圖，以及張的欠單作證明。景甜於是報警，S先生後被判囚7年及罰款5萬元。不過，張繼科以證人身份作供，稱只讓S先生看過其中一段影片，未有說明S先生如何取得有關影片。
李微敖指，S先生在庭上展示有張繼科簽署借500萬元的借據，張在2022年還了逾100萬元，而「借款合同」仍在S先生家人手中。可是貼文公開後，張的代表律師稱，正就侵權的事實準備起訴；張的工作室也否認張涉賭博欠債和私密片一事。事件連中央政法委官方微博長安劍也發文，要查清有沒有人違法犯罪或造謠誹謗。
安踏體育等刪宣傳相
事件令張繼科陷入危機，他代言的安踏體育、一汽豐田等昨已刪除與張有關的宣傳資料。內媒《時代周報》向安踏體育官方網店查詢，對方表明「目前已終止和張繼科的所有合作」。慕思寢具則稱早於去年11月已結束合作。