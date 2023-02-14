僅公開女司機 酒駕醉駕資料 衢州交警疑涉性別歧視刪文致歉

浙江衢州交警上周五在微信公眾號「衢州交警」發文公布酒駕、醉駕數據，標題竟是《今年全市已查獲酒醉駕624起，其中女司機25人，有你認識的嗎？她們最高的喝了多少？》，內容更列出該25名女司機的姓名、車牌號碼、違法時間和地址，以及酒測值等，卻沒有提到另外599名酒駕、醉駕男司機的資料，引起「性別歧視」爭議。衢州交警當日刪除文章，至昨日發信致歉。 該篇文章上周五上午發出後引起大量網民熱議，有網民更馬上投訴文章有問題，最後衢州交警當日下午將文章刪除。不過，有網民已經將文章截圖並傳播，直至昨日仍有不少網民批評，「真是絕，599個男司機怎麼不公開，寫不下？」、「把酒駕人數少的女司機們拎出來處刑，讓酒駕男寶們美美隱身，這就是男寶間的默契吧」，又反諷「我懷疑他們歧視男性，明明有599個男司機醉酒駕，他們居然毫不在意，眼裡只有女人」。

網民：編輯掙流量密碼

有網民更表示，「標題關鍵字指明任網民猜測、甚至意淫，衢州交警公眾號編輯是懂流量的呢」、「我嚴重懷疑這個官方公號在挑起性別對立，賺取眼球，掙流量密碼」、「還有種高高在上的男凝：『女的怎麼能喝酒呢，還喝多，快來指認下管好你家女的』」。也有網民認為，「酒駕一般都是男性，喝大酒的也一般是男性居多，人家可能想表示現在女性駕駛員酒後駕車數量也在增加，讓提高警惕罷了」。

衢州交警昨在微博發出致歉信，就「自身工作不嚴謹造成的不良影響，向廣大網友致歉」，並將吸取教訓，加強內容把關，杜絕類似情況再次發生。有網民隨即揶揄，「沒事哈，下次一起公布好啦，不能把五百多個男同胞不當回事」。