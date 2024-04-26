內地首家提供上門按摩服務的平台「東郊到家」遭一名男消費者投訴，預約該平台上門中式推拿服務期間，女技師突然脫衣服，並趴在他身上大尺度觸摸其隱私部位，要求他「加鐘」(影片截圖)

內地首家提供上門按摩服務的平台「東郊到家」遭一名男消費者投訴，預約該平台上門中式推拿服務期間，女技師突然脫衣服，並趴在他身上大尺度觸摸其隱私部位，要求他「加鐘」，事件引起網民熱議。東郊到家已關注到此事，目前已反饋給相關部門，正核實事件真偽，強調無論哪一方涉事人員，都會進行處理，追究相關法律責任。

綜合內媒報道，來自江蘇的姓趙男子表示，他於4月6日一次出差途中工作勞累，於「東郊到家」平台預約200多元的酒店上門中式推拿，惟按摩快結束時，女技師突然脫去工作服並趴在他身上，大尺度觸摸其隱私部位，要求他「加鐘」。趙男假裝玩手機錄像留證，影片顯示女技師僅穿一件背心並趴在其身上，表示「給人家加個鐘嘛，哪怕升個級嘛，小哥哥……」。趙男拒絕要求，女技師未久接電話後，便拿起衣服離開。趙男認為自己受到侮辱，稱單身的他若沒有把持住，便觸犯法律，又指他已投訴半個月，但平台僅回覆是技師個人行為，與平台無關，不會進行其他處理。

正核實事件真偽 追究相關法律責任

東郊到家客服昨日（25日）回應，已關注到此事，目前已反饋給相關部門，正核實事件真偽，強調無論哪一方涉事人員，都會進行處理，追究相關法律責任。另一名客服表示，平台不允許任何技師以任何理由為客戶提供特殊項目服務，但強調技師和平台是合作關係，技師的個人行為，平台只能盡量去督促處理，無法強制，若技師確實存在違規也會進行處罰。

全國擁有逾3萬名登記技師

資料顯示，東郊到家成立於2018年，聲稱註冊用戶超過1,000萬，全國擁有逾3萬名登記技師。東郊到家創辦人湯帆曾透露，該企業IPO正在推進中，未來計劃在香港上市。