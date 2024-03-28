內地人氣超市胖東來新增10日「不開心假」 董事長：主管不批就違規

向來以員工福利好出名、有「超市界海底撈」之稱的內地人氣超市「胖東來」，繼每天工作7小時及不准加班，管理層每年假期達190日後，該集團創辦人及董事長于東來宣布，今年起新增10日「不開心假」，員工心情欠佳便可請假，「主管不能不批」。

于東來周二(26日)於2024中國超市周論壇上宣佈，胖東來今年會新增10日「不開心假」，「無論做甚麼事情，要讓自己走在喜歡的道路上。不開心、不想上班可以請假」，他更強調：「主管不能不批，不批就違規了」。于表示希望員工能自由決定休息時間，讓每人都能在工作之餘得到充分的放鬆和調整：「誰都會有不開心的時候，這是人之常情。但有趣的是，當我們真正擁有這種『不開心假』的時候，很多人反而會感到開心。因為這意味著他們得到了公司的理解和支持，感受到了工作和生活的平衡。」

福利好出名 平均151人爭奪一崗位 于東來又透露，胖東來超市近期招聘209個名額，有3.16萬人報名，平均151人爭奪一個崗位，當中3,600人是研究生。他指，假如珠寶部門要招聘100人，估計會有30萬人應聘。此外，胖東來今年推行崗位等級認證，基礎員工即便是清潔員，專業能力只要達到一定等級，也可以拿到年薪30萬甚至50萬人民幣（下同），普通員工超過1萬的月收入應該不是問題。 冀未來3至5年超越山姆Costco 胖東來集團發迹於河南許昌，創建於1995年，旗下涵蓋專業百貨、電器、超市等。企業以用心服務為宗旨，照顧到顧客的貼心需要，設置了百多項免費服務，又以善待員工聞名網絡，令胖東來成為人氣超商，就連山姆、Costco等近年崛起的美式倉儲式超市，在河南也不敵胖東來。