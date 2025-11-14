內地兒童手錶點讚數決定社交地位　衍生帳戶買賣產業鏈惹憂慮

近日內地兒童手錶從單純的安全工具，演變為中小學生群體中的「社交硬通貨」，並衍生出一條包含帳戶買賣和刷點讚的產業鏈，引起對兒童網路保護的關注。
《海報新聞》11月13日報道，本應只用於定位和通話的「兒童手錶」，如今卻成為中小學生眼中的「社交貨幣」。據報道，某品牌手錶的社交功能被大量兒童濫用，甚至衍生出代養號、刷讚、租用帳戶等灰色產業鏈，一個擁有50萬點讚的帳戶能賣到500元人民幣（約546港元）。當家長還在為孩子遠離手機而慶幸時，孩子們卻早已在手錶上用點讚和好友數量決定「社交身價」。
60萬個讚被稱為「大佬」
該品牌手錶構建了一個家長視線外的「私密社交空間」，只需一隻手錶、一個名，孩子們就能互相加為好友。除基本的通話、定位功能外，這手錶還加入了「輕觸加好友」，並推出「主頁讚數」功能。在這個圈子裡，「主頁點讚數」成為衡量社交地位的核心指標。一名12歲學生透露，他曾以80元售出點讚達24.2萬的帳戶，在圈內點讚數超過60萬的用戶會被尊稱為「大佬」。
為了升級，這名學生曾在暑假時每天花4至6小時活躍在手錶社交圈中。這種誘導式的社交功，助長兒童的虛榮心，部份孩子將本該用於學習、運動和真實互動的時間，浪費在手錶社交上。
令人擔憂的是，圍繞手錶的「主頁圈」還出現了賣戶口、開小店、拍影片、營運帳戶等各類衍生交易。陝西恒達律師事務所高級合夥人、公益律師趙良善表示，從《未成年人保護法》角度看，該手錶的點讚、等級系統易誘導孩子產生比較和長時間使用，且未設置有效的預防沉迷機制，或未充分保護未成年人士。
趙良善進一步指出，依據《未成年人網路保護條例》規定，該公司作為面向未成年人的網路產品提供者，需履行未成年人網路保護義務，對產品生態內帳戶買賣、代刷等行為作監測和管控。若未履行監管義務，可能面臨整改、警告、罰款等處罰，甚至承擔相應的民事賠償責任。
專家呼籲，相關部門應明確訂立兒童手錶的功能限制，遏制娛樂化、鬥多按讚的產品設計傾向，讓兒童手錶回歸安全工具的本質，營造安全、健康的使用環境。
