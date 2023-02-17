內地升學｜一文看清內地升學三大途經 DSE免試招生高校增至132間 3月截止報名

內地升學｜DSE免試招生高校增3選擇 兩間屬雙一流大學 國家教育局公布，2023/24學年參與DSE免試招生計劃的內地高校（大學）由129間，增加至132間。所增加的3間高校分別為北京科技大學、北京交通大學，以及浙江傳媒學院，前兩間更是屬於「雙一流」規格，即具備「世界一流高校建設」及「世界一流學科」，是大學中的名校。 到目前為此，在DSE免試招生計劃的132間高校中，屬於「雙一流」規格的增至79間

內地升學｜北京科技大學 理工科為國家重點學科 北京科技大學位於北京市內，有海淀、管莊、昌平三個校區，在「中國50大」排名榜中位列第34名。 北京科技大學的工科是十分有名的，是國防科工局、國家教育部共同建設的高校，及國家第一批「雙一流」建設高校。 目前，北京科技大學是為以工科為主，是教育部直屬的全國重點大學。

DSE免試招生計劃下，北京科技大學招生的學科為理工科，學科類別包括材料科學與工程、工管類、管理科學與工程類、自動化類、計算機類、通信工程，以及機械類。

內地升學｜北京交通大學 智慧交通學科最有名 北京交通大學在「中國50大」排名榜中位列第43名，校舍本部座落在北京市海淀區，是中國第一所專門培養管理人才的高等學校。 北京交通大學是教育部直屬、與交通運輸部、北京市人民政府和中國國家鐵路集團有限公司共建的全國重點大學，同樣是第一批國家「雙一流」建設高校。 一流學科中以「交通系統和工程」類別的學科最有名，「軌道交通安全協同創新中心」更是國家首批14個認定的協同創新中心之一。

2023/24學年，北京交通大學只招收全日制碩士及博士研究生，學科方面沒有限制，考生需要考筆試。