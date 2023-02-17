內地升學｜一文看清內地升學三大途經 DSE免試招生高校增至132間 3月截止報名

又到升學選學校的季節了，國家教育局公布2023/24學年參與「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」（簡稱DSE免試招生計劃）的內地高校增至132間。
內地高校數量增加的同時，香港考生報考內地高校也持續增加，顯示愈來愈多考生選擇到內地升學。究竟今年新增了哪些高校可供港生報讀？到內地升學又有哪些途徑？
文：當代中國
內地升學｜DSE免試招生高校增3選擇 兩間屬雙一流大學
國家教育局公布，2023/24學年參與DSE免試招生計劃的內地高校（大學）由129間，增加至132間。所增加的3間高校分別為北京科技大學、北京交通大學，以及浙江傳媒學院，前兩間更是屬於「雙一流」規格，即具備「世界一流高校建設」及「世界一流學科」，是大學中的名校。
到目前為此，在DSE免試招生計劃的132間高校中，屬於「雙一流」規格的增至79間
內地升學｜北京科技大學 理工科為國家重點學科
北京科技大學位於北京市內，有海淀、管莊、昌平三個校區，在「中國50大」排名榜中位列第34名。
北京科技大學的工科是十分有名的，是國防科工局、國家教育部共同建設的高校，及國家第一批「雙一流」建設高校。
目前，北京科技大學是為以工科為主，是教育部直屬的全國重點大學。
DSE免試招生計劃下，北京科技大學招生的學科為理工科，學科類別包括材料科學與工程、工管類、管理科學與工程類、自動化類、計算機類、通信工程，以及機械類。
內地升學｜北京交通大學 智慧交通學科最有名
北京交通大學在「中國50大」排名榜中位列第43名，校舍本部座落在北京市海淀區，是中國第一所專門培養管理人才的高等學校。
北京交通大學是教育部直屬、與交通運輸部、北京市人民政府和中國國家鐵路集團有限公司共建的全國重點大學，同樣是第一批國家「雙一流」建設高校。
一流學科中以「交通系統和工程」類別的學科最有名，「軌道交通安全協同創新中心」更是國家首批14個認定的協同創新中心之一。
2023/24學年，北京交通大學只招收全日制碩士及博士研究生，學科方面沒有限制，考生需要考筆試。
內地升學｜浙江傳媒學院 新聞戲劇等4大省級重點學科
浙江傳媒學院有兩個校區，分別位於杭州市和桐鄉市，國家新聞出版廣電總局和浙江省人民政府共建的高校，是培養廣播影視及傳媒專才的重點學府。
浙江傳媒學院以傳媒類和藝術類專業為主，有「新聞傳播學」、「戲劇與影視學」、「通信與信息系統」、「交互媒體技術」4個省級重點學科。除了本科外，亦開辦新聞與傳播碩士學位課程。
內地升學｜三大途徑 3月開始報名
香港學生到內地升學有甚麼途徑？主要有三方面：
「DSE 免試招生計劃」是給應屆DSE考生報考內地高校的主要途徑。DSE學生在指定時間內上網報名，從132間高校中選擇心儀大學及學科，由大學憑DSE成績直接擇優錄取。
要留意的是，2023/24學年的報名時間為3月1日至31日，到「內地普通高校面向港澳台地區招生信息網」 報名。
報名後，須於4月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果。通過報名資格審核的考生，於4月30日前繳交460元報名費，然後等待面試安排。結果將於7月底公布。
「DSE 免試招生計劃」錄取的分數線是較內地考生為低，算是「優惠」香港學生。
香港文憑試中4個核心科目，即中國語文科、英國語文科、數學科及公民與社會發展科的分數總和須為10分或以上，且每個科目的分數不可低於2分。
值得注意的是，「DSE 免試招生計劃」設有校長推薦計劃，名額每間中學8個。若想增加錄取機會的話，尋求校長幫忙會是一個不錯的方法。
第二個途徑，就是參加「普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生入學考試」（簡稱「港澳台聯招試」）。
這個考試的對象，主要是沒有報考DSE的香港學生，或在內地就讀而持有香港身份證的學生報考。學生須應考5門學科，招生院校按總成績排名擇優錄取。考試的範圍多以內地課程為藍本，香港的學生需要花時間準備考試。考試日期大約每年5月在香港及內地指定試場舉行。
第三個途徑，就是到個別心的院校獨立招生。國家教育部批准一些個別高校有自行招生的權力。2022/23學年設有對港獨立招生的高校有6間，分別是北京大學、清華大學、復旦大學、深圳大學、暨南大學及華僑大學。心儀這幾所大學的香港學生要密切留意大學網站的公佈了。
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