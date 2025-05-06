內地女住酒店驚見牆上痴二手保險套　換房後再發現枕下有鼻屎

內地江西一名女性在網上發佈影片爆料，表示自己和閨密日前下榻新余市一家酒店，發現廁所牆上黏了「用過的保險套」，嚇得要求換房。不料換房後，又發現窗簾上黏了假睫毛，就連枕頭下也有噁心污物。

浴室痴保險套窗簾痴假睫毛 據《大象新聞》等內地媒體綜合報道，江西一名陶姓女子在社交平台發影片吐槽，指出5月3日她入住了新余市某酒店，屢次遭遇房間不衛生。陶女表示當天她和閨密入住907號雙床房，看到浴室牆上黏著一個保險套。 陶女和閨密立即向酒店反映，酒店將她們調至805房間，陶女稱，這個房間的窗簾上黏著一對假睫毛。 更噁心的是，陶女和閨密在該房間睡過一晚後，才發現枕頭下竟藏著疑似鼻屎的污物，讓兩人超級震驚。

陶女本來以為在退房時，酒店能夠主動並妥善地處理好後續問題，給她一個合理的解決方案和真誠歉意。然而，退房時酒店工作人員並未主動提及此事，也沒有對後續問題採取任何實質性的處理措施，讓她感到氣憤又無奈。 對此，酒店方面回應，由於房務員在打掃房間時「未特意抬頭檢查牆面」所致。他們解釋說，房務員在日常清潔過程中，通常會將注意力集中在地面和桌面等明顯區域，才會忽略牆面高處等一些不太容易被注意到角落。 對於陶女反映的假睫毛問題，酒店則表示需進一步聯繫顧客進行核實，以確認具體情況。酒店表示將對此事件進行全面調查，會在調查結束後給陶女一個明確的答覆。店長也承諾，酒店會加強內部管理，對清潔流程進行重新審視和優化，避免類似事件再度發生。