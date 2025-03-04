內地女去按摩翌日急性腦中風入ICU：「遲幾個鐘入院可能就癱了」

內地廣東一名女子因頸椎不適，前往按摩店接受肩頸按摩。沒想到隔天手臂突麻木乏力，送院後遭診斷為「急性腦梗塞」（急性腦中風），更一度被下發病重通知書。她事後在抖音拍片分享了「按摩把自己按進ICU」的經歷。

接受肩頸按摩後 連水都端不穩

根據內地媒體《錢江視頻》與《瀟湘晨報》，一名女子近日拍片稱，自己上個月因頸椎不舒服，便前往連鎖按摩機構做了肩頸按摩。豈料，隔日，她的整個左手臂出現麻木無力，「連一杯水都端不穩，整個把一身都打濕了」。

女子的朋友察覺不對勁，緊急將她送醫，遭診斷為急性腦梗塞。她表示，「直接就下達了一個病重通知書，我當時整個人都傻了」。女子稱檢查結果顯示，右側頸動脈管腔內血栓形成，流到了右腦，壓迫到手臂神經。她心有餘悸地說「要是晚個4、5小時，我可能就偏癱了」。