內地女子手機被偷遭放上網轉賣　竟接到買家來電查詢解鎖密碼

內地陝西一名姓李女子9月底手機被偷，還被上架到二手平台轉賣。沒想到，她近日接到了廣東打來的買家電話，買家不顧自己買到的是贓物，還向李女士詢問手機解鎖的密碼。

李女士向內地傳媒《上游新聞》爆料，自己的手機9月底在西安被偷走，儘管找回手機的希望不大，她第一時間還是前往派出所報案。沒想到事隔2個月，11月28日晚間，她接到了一通從廣東肇慶打來的電話。

對方表示自己在網路上買了一台手機，更新系統時手機開啟了「防丟模式」並顯示李女的聯繫方式，需要輸入密碼才能解鎖，於是便打電話李女士詢問解鎖密碼。