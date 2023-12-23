內地女子手機被偷遭放上網轉賣　竟接到買家來電查詢解鎖密碼

內地陝西一名姓李女子9月底手機被偷，還被上架到二手平台轉賣。沒想到，她近日接到了廣東打來的買家電話，買家不顧自己買到的是贓物，還向李女士詢問手機解鎖的密碼。
李女士向內地傳媒《上游新聞》爆料，自己的手機9月底在西安被偷走，儘管找回手機的希望不大，她第一時間還是前往派出所報案。沒想到事隔2個月，11月28日晚間，她接到了一通從廣東肇慶打來的電話。
對方表示自己在網路上買了一台手機，更新系統時手機開啟了「防丟模式」並顯示李女的聯繫方式，需要輸入密碼才能解鎖，於是便打電話李女士詢問解鎖密碼。
李女士於是跟買家交換了聯絡方式，並詢問事件經過，得知對方是在交易平台「轉轉自由市場」買到手機。在交易面上發現該手機與她被偷走的如出一轍，連螢幕和後殼劃痕也一樣。
李女士於是偽裝成消費者跟賣家聯絡，「賣家直接明說，只要刷機（更新或重設手機系統）就和原機沒有關係，不用怕被失主找回，讓我放心買」。
李女士表示，「廣東肇慶的買家不斷找我要密碼，我不給，他就讓我花900元人民幣把手機買回去，還要我出郵費」。且買家遲遲不願報警的行為，也讓李女士懷疑「買家與賣家是一夥的」，於是再次報警。
近年亦有同類案例
平台方起初表示，要收到警方文件才能有進一步動作。不過，據李女士說法，賣家一直拒接電話與回覆訊息，買家的帳號也因信用問題遭到永久封禁。李女士無奈表示，對找回手機一事已經不抱太大希望。
《新聞晨報》報道，近來也有類似案例發生。西安一名姓劉的女子2021年2月被偷的手機被放在平台上轉賣給不知情買家。為追回自己的手機，劉女和買家奔波了10個多月，才在同年12月拿回手機。
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