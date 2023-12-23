熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-23 18:51:00

內地女子手機被偷遭放上網轉賣　竟接到買家來電查詢解鎖密碼

分享：

買家打電話給李女士詢問解鎖密碼。（圖／翻攝《上游新聞》）

內地陝西一名姓李女子9月底手機被偷，還被上架到二手平台轉賣。沒想到，她近日接到了廣東打來的買家電話，買家不顧自己買到的是贓物，還向李女士詢問手機解鎖的密碼。

李女士向內地傳媒《上游新聞》爆料，自己的手機9月底在西安被偷走，儘管找回手機的希望不大，她第一時間還是前往派出所報案。沒想到事隔2個月，11月28日晚間，她接到了一通從廣東肇慶打來的電話。

對方表示自己在網路上買了一台手機，更新系統時手機開啟了「防丟模式」並顯示李女的聯繫方式，需要輸入密碼才能解鎖，於是便打電話李女士詢問解鎖密碼。

李女士於是跟買家交換了聯絡方式，並詢問事件經過，得知對方是在交易平台「轉轉自由市場」買到手機。在交易面上發現該手機與她被偷走的如出一轍，連螢幕和後殼劃痕也一樣。

李女士於是偽裝成消費者跟賣家聯絡，「賣家直接明說，只要刷機（更新或重設手機系統）就和原機沒有關係，不用怕被失主找回，讓我放心買」。

李女士表示，「廣東肇慶的買家不斷找我要密碼，我不給，他就讓我花900元人民幣把手機買回去，還要我出郵費」。且買家遲遲不願報警的行為，也讓李女士懷疑「買家與賣家是一夥的」，於是再次報警。

Ad Block

李女士手機被偷後，贓物竟被上架到二手平台轉賣。（圖／翻攝《上游新聞》）

近年亦有同類案例

平台方起初表示，要收到警方文件才能有進一步動作。不過，據李女士說法，賣家一直拒接電話與回覆訊息，買家的帳號也因信用問題遭到永久封禁。李女士無奈表示，對找回手機一事已經不抱太大希望。

《新聞晨報》報道，近來也有類似案例發生。西安一名姓劉的女子2021年2月被偷的手機被放在平台上轉賣給不知情買家。為追回自己的手機，劉女和買家奔波了10個多月，才在同年12月拿回手機。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受