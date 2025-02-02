內地女稱在飛機上撿到鞭炮　桂林兩江國際機場安檢亮紅燈

內地一名女網民爆料日前搭乘山東航空，從廣西桂林前往福建廈門，就在飛機降落時，意外撿到一枚鞭炮。對此，涉事桂林兩江國際機場回應正在調查核實，「受過專業安檢訓練，請旅客們放心」。
蘇女士撿起炮仗後向山東航空反映未得到回覆
綜合《荔枝新聞》、《澎湃新聞》等內地媒體報道，乘客蘇女士是在1月31日乘坐山東航空SC2270航班，她在飛機落地時感覺腳下有異物，低頭發現是一枚炮仗，於是伸手撿起，下機隨即交給乘務長，之後還撥打山東航空客服反映，由於遲遲未得到回覆，遂上網曝光此事。
相關消息引發網民熱議，有人直呼「有點離譜！怎麼安檢的」、「這可太嚇人了，鞭炮帶上飛機那得多危險啊」，「不管是機場安檢還是機組人員，都得好好查查這事兒」，但也有人質疑其真實性「感覺那個很像玩具，不太像真的」、「上飛機前安檢不止一次，這種事情概率微乎其微」。
機場請民眾相信機場安檢工作
對此，有記者詢問山東航空客服，對方回應「鞭炮不能帶上飛機，安檢問題應由機場負責」；至於涉事桂林兩江國際機場一名工作人員則表示，機場方面已經關注到此事，目前正在核實調查中，具體的情況還需等待調查結果，但「請相信我們的（安檢）工作。我們這邊受過專業訓練，請旅客們放心」。
律師提醒，如果影片是真的，機場的安檢人員及飛機機組人員都可能受到相關處罰；若影片造假，發佈網民需承擔刑事責任。
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