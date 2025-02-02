內地女稱在飛機上撿到鞭炮　桂林兩江國際機場安檢亮紅燈

蘇女士撿起炮仗後向山東航空反映未得到回覆

綜合《荔枝新聞》、《澎湃新聞》等內地媒體報道，乘客蘇女士是在1月31日乘坐山東航空SC2270航班，她在飛機落地時感覺腳下有異物，低頭發現是一枚炮仗，於是伸手撿起，下機隨即交給乘務長，之後還撥打山東航空客服反映，由於遲遲未得到回覆，遂上網曝光此事。

相關消息引發網民熱議，有人直呼「有點離譜！怎麼安檢的」、​「這可太嚇人了，鞭炮帶上飛機那得多危險啊」，「不管是機場安檢還是機組人員，都得好好查查這事兒」，但也有人質疑其真實性「感覺那個很像玩具，不太像真的」、「上飛機前安檢不止一次，這種事情概率微乎其微」。