內地女網購牛仔褲遇「買一送一」驚嚇　拆開包裝驚見發黃原味內褲

中國上海一名女子，近日從某知名平台網購買了一件牛仔褲，結果拆開時，竟從褲管中掉了一件穿過的發黃內褲。

牛仔褲褲腳掉出發黃白色內褲

據《九派新聞》等內地媒體綜合報道，住在上海的朱姓女子14日憤怒PO網投訴，表示自己1月份從某知名品牌旗艦店花了322元買一件牛仔褲，當她拆開快遞時，簡直不敢相信自己的眼睛。

因為牛仔褲其中一隻褲腳竟然掉出一件白色內褲，仔細看還發黃明顯穿過，朱女嚇傻呆站了好幾分鐘，氣得打電話向客服人員投訴。

朱姓女子表示，「我拆開快遞的時候，褲子拿出來的時候，那個內褲就是從褲子裡面掉下來的，客服全程一直告訴我，抱歉，影響到了我的購物體驗，他告訴我他們需要核實，核實的時間是24小時到48小時，一直到現在再也沒有聯繫過我了」。

她越想越生氣，又打電話給客服要求3倍賠償，但對方遲遲不肯答應，最後她氣到揚言要打政府專線投訴時，業者才勉為其難給了一張188元的免門檻消費券，並透過電話致歉。