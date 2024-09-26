內地女遊客澳門用假港幣被遣返 揭遭海南酒店清潔工偷錢調包

山西女子王芮（化名）和家人朋友暑假到海南、香港和澳門旅遊，出發前先於銀行兌換5.4萬港幣，惟入住海南一間豪華酒店首日即失竊一萬港幣，及後發現另外餘款一萬在澳門被調包成偽鈔，致其遭澳門當局審訊遣返。海南公安及後拘捕一名酒店員工「偷錢調包」，疑犯家屬歸還了兩萬港幣給王芮。
內媒報道，王芮和家人朋友一行10多人坐飛機往海南，出發前她到一家銀行兌換了5.4萬港幣，還帶有1萬元人民幣準備到港澳使用，此前他們在網上預訂了位於海南省陵水縣英州鎮土福灣的嘉佩樂度假酒店。入住首晚，除母親留在房間泡澡外，他們一家赴酒店餐廳吃飯，「當晚母親告訴我，她泡澡時聽到門外有名男子在不停地敲門，自稱是清潔工來打掃清潔的，她沒有理他，泡完澡後發現放在電視櫃上的那個手袋被人動過。」
王芮稱，那個手袋裝有當初兌換的港幣以及1萬元人幣，其母親清點時發現少了1萬港幣。隨後，他們找到酒店方面要求查看閉路電視並調查，對方卻說沒有證據是清潔工盜竊，於是報警求助。
被澳門遣返 未能帶子女赴香港迪士尼
及後她們如期往澳門，於一間酒店吃飯後用港元埋單時，卻被指使用假鈔，「我據理力爭說這些港幣是從銀行兌換出來的，但他們不相信，當時我們雙方都報警。」
澳門警方及後搜查她入住的酒店房間，發現她攜帶的港幣中共有1萬是假鈔。王芮需接受調查，「我開始懷疑1萬假港幣有可能是被那名清潔工調包。」，惟王芮仍被澳門檢察院處理，最終遣返內地，未能帶子女赴香港迪士尼，一家人掃興而回。
清潔工被刑拘 家人歸還2萬港元
及後王芮獲海南省公安通知盜竊案已被偵破，指的確是該清潔工涉案，已被刑拘，此事尚在進一步偵辦中，酒店亦稱事件已交公安調查，至於清潔工的家人近日已將該2萬元港幣兌換成人民幣歸還給了王芮。有消息稱，海南警方正透過相關管道與澳門方面溝通事件。