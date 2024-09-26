內地女遊客澳門用假港幣被遣返 揭遭海南酒店清潔工偷錢調包

山西女子王芮（化名）和家人朋友暑假到海南、香港和澳門旅遊，出發前先於銀行兌換5.4萬港幣，惟入住海南一間豪華酒店首日即失竊一萬港幣，及後發現另外餘款一萬在澳門被調包成偽鈔，致其遭澳門當局審訊遣返。海南公安及後拘捕一名酒店員工「偷錢調包」，疑犯家屬歸還了兩萬港幣給王芮。

內媒報道，王芮和家人朋友一行10多人坐飛機往海南，出發前她到一家銀行兌換了5.4萬港幣，還帶有1萬元人民幣準備到港澳使用，此前他們在網上預訂了位於海南省陵水縣英州鎮土福灣的嘉佩樂度假酒店。入住首晚，除母親留在房間泡澡外，他們一家赴酒店餐廳吃飯，「當晚母親告訴我，她泡澡時聽到門外有名男子在不停地敲門，自稱是清潔工來打掃清潔的，她沒有理他，泡完澡後發現放在電視櫃上的那個手袋被人動過。」