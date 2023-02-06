內地恢復港澳跟團遊 廣州首發團搭高鐵赴港

內地與港澳今起全面通關，同時恢復內地赴港澳旅行團業務，廣東廣之旅旅行社表示，首批赴港澳旅行團將在今早從廣州分別出發前往香港和澳門，展開2日1夜之旅，其中香港團將乘高鐵抵港，行程包括香港迪士尼樂園。上海春秋旅遊更表示，將大幅增加港澳遊路線中團隊遊產品比例，從2019年約一成增至約三成。 內地《信息時報》報道，廣之旅香港首發費用為每人899元(人民幣，下同)、澳門首發團每人499元，香港迪士尼還將為首團遊客送上神秘大禮包；澳門團將訪澳門倫敦人、澳門歷史文化街區、銀河鑽石大廳等。

上海旅行社增港澳跟團遊比例 上海廣播電視台則引述春秋旅遊副總經理周衛紅稱，雖然「大家是一直去(港澳)，很熟悉，不需要太多輔助」，但相信目前有很多人因「很長時間沒有人去過這兩個城市，希望更全面地了解，同時也能有人照顧」，故旅行社希望做好港澳團隊遊業務。 另外，廣東中旅透露，會根據「老廣」出遊港澳的喜好，加強港澳自由行產品種類，例如廣州直達香港的直通巴，迪士尼、海洋公園等景區門票，各區域的星級酒店等，而近期亦會推出港澳首發團。 香港故宮、M+成遊客熱搜 官方上周五宣布內地與港澳全面通關及跟團遊後，內地多個旅遊服務平台關於香港和澳門旅遊的搜索量瞬間暴漲逾3倍。「飛豬」數據還顯示，香港故宮文化博物館、香港M+博物館、香港迪士尼樂園、香港海洋公園等，成為內地旅客關注和預訂熱門景點，其中該平台上的香港迪士尼樂園旗艦店訪問量瞬間增長6.5倍。