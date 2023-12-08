內地抗癌網紅李小妞離世享年34歲　兩幼兒與母道別哭成淚人

內地抗癌網紅「李小妞」於2021年驗出罹患肺癌晚期，雖然努力對抗病魔，還是在1日晚間離世，享年34歲，丈夫與2名年幼的孩子在她生命倒數時刻，一直陪伴在她身邊左右，丈夫更在社交平台上向愛妻真情告白，讓人看了鼻酸。

本名李娟的內地網紅「李小妞」，原本身體狀況正常，和老公及兩個兒子，一家四口幸福的生活，不料在2021年9月份，她突然感到身體不適，到醫院後檢查發現自己已經是肺癌晚期，且癌細胞已經擴散到全身，無法進行手術。