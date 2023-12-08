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2023-12-08 12:15:31

內地抗癌網紅李小妞離世享年34歲　兩幼兒與母道別哭成淚人

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內地抗癌網紅李小妞離世享年34歲　兩幼兒與母道別哭成淚人

內地抗癌網紅「李小妞」於2021年驗出罹患肺癌晚期，雖然努力對抗病魔，還是在1日晚間離世，享年34歲，丈夫與2名年幼的孩子在她生命倒數時刻，一直陪伴在她身邊左右，丈夫更在社交平台上向愛妻真情告白，讓人看了鼻酸。

本名李娟的內地網紅「李小妞」，原本身體狀況正常，和老公及兩個兒子，一家四口幸福的生活，不料在2021年9月份，她突然感到身體不適，到醫院後檢查發現自己已經是肺癌晚期，且癌細胞已經擴散到全身，無法進行手術。

內地抗癌網紅李小妞離世享年34歲　兩幼兒與母道別哭成淚人

剃光頭髮接受放射性治療

原本李小妞打算放棄治療，但看到2個年紀尚小的寶貝兒子，最後還是選擇勇敢對抗病魔，剃光了一頭長髮，持續進行放射性治療，今年4月，李小妞的癌細胞轉移到了腦膜上，最終在經歷2年多的抗癌生涯後，還是在1日晚間離世，留下2名年幼的孩子，其中小兒子才3歲。

李小妞的丈夫，在她抗癌期間不離不棄，不斷地給予鼓勵，他在抖音上記錄下愛妻生前的最後一段時光，只見李小妞躺在救護車上，戴着氧氣鼻管，兩個兒子緊緊握著媽媽的手，在他耳邊輕聲道別，一家人就這樣回到家中，1號晚間7點半，李小妞過世，不少網友紛紛在影片底下留言，除了表達哀悼外，也希望李小妞的丈夫能堅持下去，照顧好兩個兒子。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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