內地有群眾「放生牛奶」　把牛奶倒入江中祈福　或影響生態

內地江蘇省南京市一段引發群眾憤怒的影片近日在網路傳播。影片中，多名市民聚集在一起，將盒裝牛奶擠入桶內，隨後直接倒入江中，聲稱是在「放生」。這種荒誕的行為不僅浪費了食品資源，更可能對生態環境造成潛在威脅。公園管理處迅速作出回應，譴責行為，並表示將採取措施防止類似事件再次發生。 綜合內地傳媒報道，據影片拍攝者描述，12月28日，在南京某公園內的江邊，他看到一群人聚集在一起進行不尋常的活動。這群人將成箱的牛奶擠入塑料桶中，隨後將桶中的牛奶傾倒入江水。據稱，這些人是在進行一種放生儀式，希望藉此祈求福報。然而，這種行為的合理性和科學性都受到了嚴重質疑。

牛奶入江或影響生態 牛奶作為一種富含營養的食品，直接倒入江中不僅浪費了資源，還可能對水生生物和生態環境造成潛在的影響和污染。牛奶中的蛋白質、脂肪和糖分等有機物在水中分解時，會消耗水中的氧氣，導致水體缺氧。此外，這些有機物還可能成為細菌和藻類等微生物的養料，引發水體富營養化，進而影響水質和生態平衡。 除了生態影響外，這一事件還涉及到公共責任和道德倫理的問題。在公共場所進行這樣的活動，不僅可能違反相關的管理規定，還可能對公眾的安全和健康造成潛在威脅。同時，從道德層面來看，浪費食品資源也是對勞動者和社會的不尊重。在當前全球面臨糧食安全挑戰的背景下，這種行為顯得尤為不負責任。