內地樂隊主唱遭電動座椅架夾傷　肋骨斷裂搶救不治亡

內地獨立樂隊「普通搖滾樂隊」女主唱解惠鈞（藝名阿珍）日前在浙江嘉興工作期間，遭舞台電動座椅架擠壓胸腔，導致肋骨斷裂、呼吸困難，經送醫搶救十餘小時後不治身亡。事發場地負責人表示事件屬意外，業內人士則推測可能是忘記切斷電源所致。 綜合《紅星新聞》、《潮新聞》等內媒報道，「普通搖滾樂隊」於12日發布訃告指出，解惠鈞於9日上午工作過程中，胸腔意外受到電動座椅架擠壓，導致肋骨斷裂、呼吸困難，送醫搶救後回天乏術，於10日凌晨去世。

多功能廳內部設置伸縮座椅 公開資料顯示，該樂隊來自遼寧大連，成立已有4年，風格為後龐克，於2022年底發布首張專輯《濱城勁歌金曲選集》，並於2023年展開全國巡演，足跡覆蓋南京、上海、廣州等十餘個城市。 解惠鈞不僅是樂隊的核心成員及主唱，還擔任小提琴手，並參與創作多首作品。據了解，樂隊成員均為同事關係，其特色在於摒棄傳統合成器而加入小提琴演奏。13日，解惠鈞在大連的一位友人透露，家屬已從大連趕到浙江省嘉興市處理後事。

事發地點為嘉興536藝術空間，該場地負責人證實解惠鈞確實被場館內的電動座椅擠壓致死，有關部門已上門調查。據當地官媒介紹，536藝術空間的多功能廳內部設置了伸縮座椅，能在劇場、展廳、時裝表演、影院等不同功能模式間轉換。

「很可能是忘記斷掉電源」 曾在北京奧運會、冬奧會等大型賽事中承擔體育場館座椅等設備研發與安裝的大豐公司區域銷售經理李先生認為，類似事故發生概率非常低：「這種情況很可能是忘記斷掉電源！」 他表示，如果座椅系統已固定好且電源處於切斷狀態，有觀眾和演員在上面是不可能發生事故的。但若電源啟動後，轉換場地時有人不小心還站在座椅現場，則可能出現意外。