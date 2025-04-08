內地漢澳門「起雙飛」肉金問題誣對方搶劫　稱完事不知兩「女」為男

38歲姓任內地男子報案，指早前在約翰四世大馬路，被兩名身穿女裝的東南亞籍「女子」兜搭，最後雙方議定以1,000澳門元，進行按摩及性服務。(資料圖片)

澳門發生報假案事件。一名內地中年漢被兩名東南亞籍「女子」搭訕，到酒店接受按摩及性服務，完事後卻不忿肉金太貴及坐地起價，誣告被對方搶劫，司警經過調查發現案件存疑，不僅揭發內地漢說謊，還證實兩名「女子」其實是男兒身，完成性交易後都不知對方真身。

案情指，本月5日晚上約11時，司法警察接獲治安警轉介一宗搶劫案件，38歲姓任內地男子報案，指早前在約翰四世大馬路，被兩名身穿女裝的東南亞籍「女子」兜搭，最後雙方議定以1,000澳門元，進行按摩及性服務。

三人一同前往附近酒店交易，當完事後，「兩女」卻稱肉金為每人1,000元，即共為2,000元。任男與對方爭拗，但最終還是交出2,000元，及後離開酒店。

然而，任男愈想愈不忿，認為對方坐地起價，於是折返酒店，報稱遭搶劫。司警到場調查，卻發現他的口供疑點百出，在連番盤問後，有人始將事件來龍去脈和盤托出。司警其後找到任男口中的兩名「女子」均為中年男子，持旅遊證件入境，而更令人驚訝的是，任男聲稱完成性交易後都不知對方是男子。目前，司警以涉嫌觸犯誣告罪拘留任男，送交檢察院處理，另正調查兩名涉案東南亞籍男子是否涉及非法工作。