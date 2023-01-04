內地潮興「圍爐煮茶」 山東女跟風嘆茶3小時 一氧化碳中毒入院

「圍爐煮茶」近期成為內地年輕人熱門打卡及社交活動，即是一個人或者一班朋友模仿熱門古裝劇《夢華錄》中劉亦菲飾演的趙盼兒用炭爐煮茶，還同時在烤架上烤番薯、柑橘、粟米等小吃，畫面充滿舒適悠閒感。不過，山東濰坊一名女子近日在家中圍爐煮茶時樂極生悲，無開窗就用炭爐煮茶3小時，最終一氧化碳中毒入院。

室內燒炭爐 怕凍沒開窗

「山海視頻」報道，該名姓胡女子因為天氣凍，圍爐煮茶期間沒有開窗，還感覺「很有氛圍、很舒服」，但煮茶約3小時後漸漸覺得頭暈想睡，在幾乎失去意識時，驚覺可能是一氧化碳中毒，馬上離開住所。

胡女表示，休息大半個小時後開始狂嘔，最後到醫院求醫，醫生檢查證實中度一氧化碳中毒，需要留院一星期治療。胡女透露，「醫生說不太建議在家裡圍爐煮茶，盡量要在戶外空氣比較流通的地方」。

網民：有常識都知要開窗通風

有網民批評，「好面子，一定拍照發(朋友)圈了」、「不通風還室內燒炭」、「跟風，好歹去室外啊」、「裝有情調沒裝明白」、「有常識的人都知道，要開窗通風」。有網民就表示，「本來有先進的電烤爐，非要返璞歸真」、「圍爐煮茶在冬天比較流行，一般用電磁爐煮茶，今年時髦用炭爐」、「最近這個流行的網紅圍爐煮茶，有烤壞桌子的，有一氧化碳中毒的，有燙傷人的，用電的不行嗎」、「當初網紅出來的時候我就知道有這一天」。

