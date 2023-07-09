內地男坐火車被頑童扯頭髮　投訴反遭家長鬧：他是小孩

記者陳怡伶／綜合報道

湖南省一名黃姓男子稱，自己7日搭乘火車，正在閉目養神休息時，被坐在後排的小男童扯頭髮，好聲好氣提醒後又被彈腦袋。氣炸的黃男於是拿起手機開啟錄影功能，向男童家長理論。

「人家小孩子一年級而已」

沒想到，黃男竟被家長反罵：「已經道過歉，他是小孩子，彈了又怎麽樣？」更誇張的是，男童父親還動手推人，把黃男的衣服扯壞，最後雙方在列車員的調解下和解。

內媒《水母網》報道，根據黃男錄下的影片，黃男走向男童一家的座位上前理論，他說明事情原委後，遭到男童父親大吼「我們在這裏你可以講啊！」一旁的母親則幫腔「這麼小的人，人家小孩子一年級而已」。男童父親還接着說「你多大他多大了」，場面十分火爆，身為當事人之一的男童則是在一旁悶不吭聲。

黃男表示自己的衣服還被對方扯壞。（圖／翻攝微博@水母網）