內地男大學生強行坐兒童座椅　卡共享單車急Call消防解困

內地天津市西青區近日發生一起令人啼笑皆非的意外事件，一名男大學生因一時貪玩，硬坐進共享單車的兒童座椅內，結果因座椅過小而被卡住無法脫困，不得不向消防隊求助「解除封印」。

男子自認身材瘦弱：好奇想試一下

網傳影片中，消防人員來到一處公園停車場，只見一名身穿粉紅色上衣的成年男子，一臉尷尬地卡在單車後方兒童座椅內，其中一名消防人員臉上露出無奈表情，先嘗試以人力協助，仍無法將其解救，最後動用工具將兒童座椅拆卸，才成功將其救出。

據《九派新聞》報道，男子自稱是一名大學生，因為自認自己身材瘦弱，出於好奇想試一下能否塞進兒童座椅，不料下半身卻緊緊卡住「有進無出」，在多次嘗試自行脫困未果後，只能選擇報警求助，在順利脫困後，男大生連忙道謝，消防人員則叮囑「下次別玩了」。