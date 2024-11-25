內地男大生花光旅費竟自備「蟑螂、保險套」插贓　10個月白住63家酒店

內地一名21歲男大生，去年11月決定「放飛自我」，瞞著家人拿學費去旅遊，待旅費用罄竟動起歪腦筋，隨身攜帶死蟑螂、毛髮、保險套等「道具」插贓，10個月來白住多達63家酒店。

經過初步偵查，警方在臨海某家酒店抓獲犯罪嫌疑人江某，當場從他隨身物品中搜出23個紙團，紙團裡包裹著死蟑螂、蟬、頭髮絲以及使用過的保險套等髒物。進一步調查發現，自2023年11月以來，江某住宿記錄達380多條，近一年有多筆來自各地酒店的可疑進賬，都備註有退賠、補差價的字樣。

嫌疑人有時候一天入住3、4家酒店

江某到案後坦承犯下63起敲詐勒索酒店案，涉案金額達38000多元人民幣，辦案員警向記者表示，江某在10個月時間裡頻繁入住酒店，有時候一天入住3、4家，通過尋找酒店瑕疵或將隨身攜帶的蟲子毛髮等物品放在房間內，再以向訂房平臺投訴、網上曝光等方式，威脅酒店免去房費賠付住宿差價，實施敲詐勒索，很多商家為了不影響聲譽和客源，加上賠償金額不大，往往會選擇息事寧人、認賠了事。

據悉，江某今年21歲，去年9月瞞著家人沒去大學報到，11月開始，利用學費開展他的「旅遊計畫」四處遊玩，等學費快花完時，產生「薅酒店羊毛」想法。目前，江某已被移送臨海市人民檢察院審查起訴。

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