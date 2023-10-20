內地男扮女裝網紅羅大美遭綁架 3熟人不滿炫富 轉走200萬再撕票

內地河南在抖音有120萬粉絲的網紅羅大美早前失蹤，公安接報調查後發現，他被3人殺死後藏屍南陽市一個地窖，又被轉走他銀行帳戶約200萬元人民幣。據悉3人與死者相熟，因得知對方死者生活富裕故生貪念，在勒索得手後決定撕票。

另內媒引公安消息指，羅大美的錢財被劫一空後，三人曾欲將其賣至緬甸再賺一筆。因案發時，中緬正大力打擊電騙犯罪，三人決定將其殺害藏屍。

報道指，30多歲的羅大美原姓尚，是以常以男扮女裝示人聞名的網紅，在7月上旬，他的社交平台再沒更新，之後以微信向家人表示，因私事要出去躲，叫家人不要發訊息給他。家人發現不妥，於是於8月底報警；到9月初，公安發現他陳屍南陽市南召縣一個地窖，相信他在7月向家人發訊息時已遇害，懷疑是疑兇撕票後，用他的手機發出訊息。