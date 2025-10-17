內地男玩過山車竟震甩腎石？　醫生警告：極低機率勿模仿

近日內地一名男網民透露在日本大阪旅行時，搭乘過山車後於廁所排出一粒小石頭，自稱尿頻等症狀全部消失。帖文隨即引發熱議，甚至有網民戲稱未來醫生可能開藥方寫「每日搭過山車排石」。對於事件的可信性，有醫生提醒，這類狀況屬極低機率，並非一般人可模仿的方式，甚至有可能引發風險。

綜合《大象新聞》、《羊城晚報》等內地媒體報道，男網民王先生透露本月12日晚間在日本出現尿頻、尿急等不適，懷疑腎結石已脫落至輸尿管，本欲翌日求醫，惟13日為日本假日，多間診休假而無法就醫，遂繼續行程到大阪環球影城遊玩。期間他搭乘飛天翼龍等3座過山車後，在洗手間內排出一粒類似「米飯中混石子」的小黑色結晶物，稱排出後之不適感全消，當下身體感受明顯舒緩。他補充，自己屬於結石體質，過去就曾在健檢中發現多發性腎結石，醫師也建議透過多喝水、跳繩等方式幫助排出，「沒想到搭雲霄飛車(過山車)也能達到效果，真是意外收穫。」