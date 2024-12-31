內地男買六手電動車充電時被炸死　家屬怒告「所有前任車主」

內地江蘇泰州一名18歲男子透過二手平臺購買一輛電動摩托，12天后，在家中充電時爆炸，最終男子傷重不治。警方調查發現該車被轉賣6次，還曾進行非法改裝，家屬怒將6名「前任賣家」和維修店主告上法院。
電動摩托車爆炸起火燒傷全身多處轉院時不治
據江蘇城市頻道《零距離》報道，2022年10月，年僅18歲的車主小磊（化名）通過某二手平臺購買了一輛電動摩托車，事發當天，小磊外公發現不太勁，電池充飽後拔掉插頭，可摩托車依舊「滋啦」作響，轉而叫小磊起床查看時，這時車子突然爆炸起火，消防獲報後很快趕到現場將火勢撲滅，小磊的外公外婆因為在臥室，僅臉部輕微燙傷，小磊因受傷嚴重被送往醫院搶救。
小磊病歷寫明，因電動摩托車爆炸起火燒傷全身多處，傷後感創口劇烈疼痛，多處三度燒傷，二度燒傷，累計體表90%以上的燒傷，呼吸道燒傷。小磊入院後就出現了休克，多臟器功能衰竭等症狀，生命垂危。
兩天後，小磊在轉院的救護車上不治。根據消防部門出具的認定書，火災原因排除遺留火種，排除雷擊，排除外來火源，不排除的是電池故障。
警方在調查後發現，涉案電動摩托車已經轉賣了6次，小磊是第7個買主，而且這輛車還進行了非法改裝。
法院：7名被告均應承擔連帶責任
第一名車主賴某供稱，他當時在一家維修店買了正規品牌車，之後委託維修店店主馮某將電動車的電池控制器、車燈、車殼等進行全面改裝，並將原車的鉛酸電池更換為鋰電池。
事後，小磊家人將6名賣家和維修店店主一起告到法院，要求7名被告共同承擔賠償責任。庭審中，各被告都認為爆炸原因不明，自己不應該承擔責任。
法院日前開庭審理，法官認為該電動摩托車系違法拼裝、改裝車輛，其一開始由被告賴某所購，由另一被告馮某所拼裝，後又多次被轉賣，所有買賣過涉案電動摩托車的，對造成涉案電動摩托車自燃均存在過錯，且無法證明案涉電動摩托車的自燃的具體侵權人，則所有被告均應承擔連帶責任。
同時，小磊明知是拼裝車仍購買使用，且其在客廳對該電動摩托車充電，亦違反相關規定，另外在充電過程中發現異常情況，處置不當，應對事故的發生及其損害結果承擔相應的責任。
最終，法院判決，作為拼裝、改裝、轉賣車輛責任主體的7名被告，連帶承擔40%責任，小磊自負60%責任。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章