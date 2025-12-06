內地當局打擊涉兒童色情電商　關停廣東情趣公仔工廠

廣東一家被指控大規模製造具有「兒童化」特徵情趣玩偶的工廠，目前已被當地政府勒令立即停止生產，並接受官方調查。
據悉，這些高度客製化的玩偶透過主要的網購平台和社交媒體進行銷售。由於這些玩偶的客製化能力，加上部分甚至具備AI對話功能，使得線上銷售的潛在危害性引起了道德和法律層面的恐慌，中國官方和國際社會都對此事件高度關注，並對相關的電子商務渠道施加了巨大壓力。
法規未明確查禁情趣玩偶
此前《澎湃新聞》歷經兩周追查，於3日獨家揭開了一條「兒童化」情趣玩偶橫跨生產、銷售的灰色產業鏈。這些玩偶擁有未成年面容，複製兒童身體曲線，在產品設計上甚至明確指向了性功能用途。記者循線追查，最終追蹤到位於廣東東莞、惠州兩地的源頭工廠。調查發現當地多家工廠生產帶有兒童色情特徵的玩偶。
根據中國《未成年人保護法》明確規定，禁止製作、複製、發布、傳播或持有有關未成年人的淫穢色情物品。儘管現行法規未明確將情趣玩偶列入違禁品，但這類產品直接複製未成年人的身體特徵，實質上是在傳播與固化對未成年人的性幻想，可能間接刺激相關違法犯罪行為。
報道提到，生產廠家毫不避諱，提供多種訂製服務。商家則在電商銷售平台上通過「動漫人偶」等關鍵詞搜索，開闢銷售渠道；部分商家甚至以「健身用品」名義發貨，足以說明其明知故犯，無視公序良俗與法律法規。
國際社會對網絡平台施壓
據《BBC》4日報道，此次查處行動發生在國際社會對網絡平台施壓之後。上個月，總部位於新加坡的電商巨頭Shein在經歷公眾強烈抗議後，宣布在全球範圍內禁止銷售所有性愛玩偶。同時，總部位於中的國的速賣通（AliExpress）也面臨來自法國當局的調查。
速賣通曾「一再否認在任何平台上銷售性玩具」，但《路透社》報道稱，該平台最終仍封禁了一家販賣此類玩偶的賣家。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章