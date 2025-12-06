內地當局打擊涉兒童色情電商　關停廣東情趣公仔工廠

廣東一家被指控大規模製造具有「兒童化」特徵情趣玩偶的工廠，目前已被當地政府勒令立即停止生產，並接受官方調查。

據悉，這些高度客製化的玩偶透過主要的網購平台和社交媒體進行銷售。由於這些玩偶的客製化能力，加上部分甚至具備AI對話功能，使得線上銷售的潛在危害性引起了道德和法律層面的恐慌，中國官方和國際社會都對此事件高度關注，並對相關的電子商務渠道施加了巨大壓力。

法規未明確查禁情趣玩偶

此前《澎湃新聞》歷經兩周追查，於3日獨家揭開了一條「兒童化」情趣玩偶橫跨生產、銷售的灰色產業鏈。這些玩偶擁有未成年面容，複製兒童身體曲線，在產品設計上甚至明確指向了性功能用途。記者循線追查，最終追蹤到位於廣東東莞、惠州兩地的源頭工廠。調查發現當地多家工廠生產帶有兒童色情特徵的玩偶。