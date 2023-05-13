內地童住酒店撿到「用過的避孕套」放入口　母嚇壞急帶兒子驗愛滋

記者陳怡伶／綜合報道
近日，內地一名孟姓婦人在五一連假期間帶著家人到湖北武漢旅遊，入住酒店期間發現兒子撿起地上的東西往嘴巴塞，而一看才發現，竟然是用過的避孕套。
嘴巴有未癒合傷口
據內媒《沸點視頻》報道，孟姓婦人透露自己當時在換衣服沒注意兒子舉動，一回頭才發現兒子嘴巴在咀嚼東西，便要求兒子吐出，怎料一看竟然是用過的避孕套，她問兒子東西在哪裏撿到的，兒子則指向地板。
孟姓婦人稱，兒子前一天才剛進行過嘴部手術，嘴巴還有未癒合的傷口，擔心兒子因此感染愛滋病毒，目前已經帶兒子作檢查，所幸是陰性反應，不過完整的檢查結果還要等3個月才出爐。
酒店：願負擔目前交通費和醫療費
對此，涉事酒店回應，房間經由清潔阿姨打掃後，都會由經理再次檢查一遍，若有避孕套掉在地上，不可能沒有發現。酒店方也表示，願意負擔這段期間的交通費和醫療費等，如果男童後續檢查有甚麼問題，只能走司法途徑解決。
男童誤食避孕套事件經報道後引發熱議，有網民質疑酒店清潔沒做到位，男童應是誤把避孕套當成氣球，才會把它放入口中。也有網民認為應該是前一位房客使用避孕套後丟到角落床縫，清潔人員沒注意到，經理檢查時也沒看的那麼仔細，才會被男童誤食。
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