內地童住酒店撿到「用過的避孕套」放入口　母嚇壞急帶兒子驗愛滋

內地一名孟姓婦人在五一連假期間帶著家人出遊，入住飯店期間發現兒子撿起地上的東西往嘴巴塞，而一看才發現，竟然是用過的避孕套。（示意圖／Pixabay）

記者陳怡伶／綜合報道

近日，內地一名孟姓婦人在五一連假期間帶著家人到湖北武漢旅遊，入住酒店期間發現兒子撿起地上的東西往嘴巴塞，而一看才發現，竟然是用過的避孕套。

嘴巴有未癒合傷口

據內媒《沸點視頻》報道，孟姓婦人透露自己當時在換衣服沒注意兒子舉動，一回頭才發現兒子嘴巴在咀嚼東西，便要求兒子吐出，怎料一看竟然是用過的避孕套，她問兒子東西在哪裏撿到的，兒子則指向地板。

孟姓婦人稱，兒子前一天才剛進行過嘴部手術，嘴巴還有未癒合的傷口，擔心兒子因此感染愛滋病毒，目前已經帶兒子作檢查，所幸是陰性反應，不過完整的檢查結果還要等3個月才出爐。