內地興起熱成像無人機投箭盜獵　養殖場家畜同遭射殺

近日，內地多地發生熱成像無人機投箭射殺動物事件，令許多養殖場主感到擔憂。山西一位養馬場主田先生日前在社交媒體上發布一段影片，稱他養的馬被無人機投箭射殺。
此事引起網友關注。田先生表示已找到肇事者，肇事者辯稱，原本是想射殺野豬，但夜間濃霧導致錯看，誤殺成馬匹。警方目前已介入調查，並在協商賠償事宜。
涉嫌竊盜罪遭刑事拘留
據《紅星新聞》報道，田先生幾天前將其飼養的馬放在附近山上，卻發現被箭射殺，從箭頭細繩判斷應是無人機射殺。肇事者表示，他們本來是用無人機去山裏捉野豬，但那天晚上山裏有霧沒看清楚，才錯殺成了馬。儘管田先生表示，這是該地頭一遭，此前沒有類似事情。但《紅星新聞》發現，類似案件並非個別事件。
今年4月，湖南一名養殖戶稱其養於後山的黑山羊被盜，警方發現兩名疑犯利用熱成像設備鎖定目標後，透過無人機輔助進行獵捕，後兩名疑犯以涉嫌竊盜罪遭刑事拘留。
加強監管無人機捕獵
湖南另一名養殖戶也反映，夜間經常能見到無人機出現，並且他飼養的豬隻無故失蹤。更有報道指出，某養豬場主在自家附近發現多支金屬箭頭，且丟失20多頭豬，懷疑是無人機空投狩獵後盜走。隨着事件的增多，許多養殖場主對此表示深感無奈。
專家指出，無人機搭載的空投設備是否屬於管制器具仍有爭議。根據法律規定，若使用的箭頭為三棱刃口，則可能屬於管制器具。各地政府也開始針對無人機捕獵行為加強監管，部分地區已明令禁止使用無人機輔助投射武器狩獵。目前內地多地已發布禁獵公告。明確提到禁止使用無人機等飛行器輔助投射標槍或箭支裝具獵捕陸生野生動物。
