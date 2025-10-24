內地興起熱成像無人機投箭盜獵　養殖場家畜同遭射殺

近日，內地多地發生熱成像無人機投箭射殺動物事件，令許多養殖場主感到擔憂。山西一位養馬場主田先生日前在社交媒體上發布一段影片，稱他養的馬被無人機投箭射殺。

此事引起網友關注。田先生表示已找到肇事者，肇事者辯稱，原本是想射殺野豬，但夜間濃霧導致錯看，誤殺成馬匹。警方目前已介入調查，並在協商賠償事宜。

涉嫌竊盜罪遭刑事拘留

據《紅星新聞》報道，田先生幾天前將其飼養的馬放在附近山上，卻發現被箭射殺，從箭頭細繩判斷應是無人機射殺。肇事者表示，他們本來是用無人機去山裏捉野豬，但那天晚上山裏有霧沒看清楚，才錯殺成了馬。儘管田先生表示，這是該地頭一遭，此前沒有類似事情。但《紅星新聞》發現，類似案件並非個別事件。