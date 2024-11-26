內地衛生巾偷工減料風波 小紅書熱議赴港掃貨：買爆半個行李箱

內地多個主流品牌衛生巾近日被發現有生產問題，包括產品長度不合規、偷工減料、使用熒光劑、有蟲卵附著等安全問題，令消費者陷入信任危機。社交媒體小紅書隨即湧現代購進口衛生巾分享，當中香港更是「信心保證」入貨地區，更有人揚言「以後就在香港買衛生巾」，有人則指「香港衛生巾不塌房」，計劃來港「買半個行李箱」回內地。 內媒報道，日前有網民測量發現多款衛生巾實際長度與標示長度不一，存在「偷工減料」。紅星新聞購買市上七個主流品牌，包括蘇菲、七度空間、護舒寶、高潔絲、ABC、樂而雅、自由點進行測量，除了護舒寶和高潔絲外，其他五個品牌的實際長度均小於標明的長度，當中ABC品牌最多差6毫米。

多個品牌被指長度不合規 另有網上KOL自行測量發現，多款產品均存實際棉長不符等情況。例如護舒寶雲感棉（頭部無棉版）標長284mm款，實際測量棉長僅226毫米，相差58毫米；ABC日用輕透薄棉柔表層衛生巾標長爲240毫米，實際長度爲234毫米，真正起作用的內吸收層僅有174毫米，內吸收層與外包裝標明長度之差達66毫米。 有關話題登上微博熱搜引發關注，多家衛生巾品牌客服回應稱，產品符合國家標準，「ABC」品牌客服直言「如果覺得接受不了可以不買」，激起公眾不滿爆抵制潮，ABC品牌創辦人鄧景衡最終要公開致歉。

香港成「入貨信心保證」掀代購熱 隨着風波持續發酵，內地社交平台小紅書也有不少網民發帖稱要出外買衛生巾，當中香港更是「信心保證」入貨地區，並以早前消委會測試的衛生巾結果為參考，亦有不少網民宣傳代購生意：「香港的姨媽巾品控比較好」、「以後就在香港買衛生巾了」、「以前是去香港買奶粉，現在變成買衛生巾，悲哀啊。」、「我真的沒想到有一天要從香港搬衛生巾回內地！真的被無語到了，大陸全線品牌塌房沒一個信得過」、「完了，又得讓香港人嘲諷了」、「如果我買半個行李箱的量應該不至於收稅吧？」、「離譜！從香港寄了1,500元（一年量）姨媽巾給內地閨密……還好香港沒塌，可以讓我們姨媽巾自由」、「衛生巾推薦HK安心使用，買2送2，均價17HKD，良心靠譜HK幫購！可安排12月寄哦」。