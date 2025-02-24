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2025-02-24 16:30:00

內地電子公司遭前員工踢爆　工時12小時如廁不得超過7分鐘還限次數

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內地電子公司遭前員工踢爆　工時12小時如廁不得超過7分鐘還限次數

內地電子公司遭前員工踢爆　工時12小時如廁不得超過7分鐘還限次數

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深圳一家電子公司遭前員工踢爆，一天得工作12小時，遲到的話最多可一次罰200元（人民幣，下同）。而且公司嚴格控管員工的如廁時間和次數，每次不得超過7分鐘，還得拿「離崗證」輪流去。

前員工稱初入職就發現管理非常不人性化

海報新聞等內地媒體綜合報道，一名自稱是深圳愛仕達電子有限公司前員工的小劉（化名）向媒體爆料， 他稱於今年初入職，但一進公司就發現管理非常不人性化，車間嚴格控管員工的如廁時間，每4小時只能去2次廁所，每次不能超過7分鐘，同一時間只允許2人去廁所。

員工去廁所時，還必須攜帶離崗證，待該名員工回到車間後，下一名員工拿到離崗證，才可以去廁所。這樣的規定讓小劉感到難以接受。

他提供一段錄影顯示，一名工廠管理人員聲稱「4個小時就去2次，不要去得太多了，去的時間最多不要超過7分鐘。之前就只有四五分鐘，現在給你們7分鐘了，已經是足夠的時間了，不要去那麼久。」

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小劉稱如廁得拿「離崗證」輪流去。（圖／翻攝微博）

所謂的「離崗證」就是一張綠色的卡片，上廁所時必須攜帶。他稱公司除了限制如廁時間之外，工廠每天工作12小時，期間沒有午休等休息時間；第一次上班遲到罰款50元，第二次以後每次罰200元。

因無法適應公司的「高壓管理」，小劉在做滿一週後辭職。但公司以「沒做滿工期」為由，扣除小劉一半的工資。

愛仕達電子有限公司相關負責人，針對小劉所指事項逐一否認，但稱「如果有個別部門設定了此類不合格規定，我們將立即予以糾正」，但小劉稱自己反映的情況均屬實，而且「經當地勞動部門協調，我已經拿到了應得的全部工資。」

目前，深圳相關政府部門已介入調查，並針對該公司超時加班的違規情況，下令限期整改。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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