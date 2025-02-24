內地電子公司遭前員工踢爆　工時12小時如廁不得超過7分鐘還限次數

深圳一家電子公司遭前員工踢爆，一天得工作12小時，遲到的話最多可一次罰200元（人民幣，下同）。而且公司嚴格控管員工的如廁時間和次數，每次不得超過7分鐘，還得拿「離崗證」輪流去。

前員工稱初入職就發現管理非常不人性化

據《海報新聞》等內地媒體綜合報道，一名自稱是深圳愛仕達電子有限公司前員工的小劉（化名）向媒體爆料， 他稱於今年初入職，但一進公司就發現管理非常不人性化，車間嚴格控管員工的如廁時間，每4小時只能去2次廁所，每次不能超過7分鐘，同一時間只允許2人去廁所。

員工去廁所時，還必須攜帶「離崗證」，待該名員工回到車間後，下一名員工拿到離崗證，才可以去廁所。這樣的規定讓小劉感到難以接受。

他提供一段錄影顯示，一名工廠管理人員聲稱「4個小時就去2次，不要去得太多了，去的時間最多不要超過7分鐘。之前就只有四五分鐘，現在給你們7分鐘了，已經是足夠的時間了，不要去那麼久。」