內地飛機乘客驚見「小強」趴窗外　「地上最強生物」捱過3小時高空航程抵浙江（有片）

記者鄒慈芸／綜合報道
內地有女子坐飛機從雲南西雙版納前往浙江寧波，在飛行過程中，發現窗外趴着一隻沒買機票的「小強」，頑強抵抗外頭的低溫低壓環境，在經過近3個小時的飛行後，成功抵達寧波。
「這是明目張膽地逃票」
從女子拍攝的影片中可以看到，在西雙版納到寧波的航班上，有一隻大蟑螂趴在窗外，用六隻腳緊緊貼在窗戶玻璃，該名女子表示，自己一開始被窗外的小強嚇到，後來看久了，覺得頗為有趣，就這樣一路盯着牠，成為旅途中的意外樂趣。
趣聞曝光後，不少網友打趣表示「能從遠古生存下來果然有點本事」「這是明目張膽地逃票」「牠對生活有什麼不滿，要這樣千里迢迢離家出走」「我終於相信電影裏掛在飛機外的場景了」。
應該是在玻璃夾層中
不過有人推測，飛機的窗戶主要由外層、中層、內層玻璃組成，還有可以讓3層玻璃及客艙內的氣壓達到平衡的排氣孔，小強應該是在玻璃夾層中而非窗戶最外層，靠排氣孔調節空氣壓力才得以存活，不然早就被凍死了。
一般來說，民航飛機的飛行高度會在8000公尺以上、12000公尺以下，飛機外頭環境溫度介於零下40至50攝氏度之間，空氣低壓、乾燥，為了保護艙內乘客，機艙內部會經過調溫控制，保持在約24℃左右。
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