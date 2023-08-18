內地飛機乘客驚見「小強」趴窗外　「地上最強生物」捱過3小時高空航程抵浙江（有片）

記者鄒慈芸／綜合報道

內地有女子坐飛機從雲南西雙版納前往浙江寧波，在飛行過程中，發現窗外趴着一隻沒買機票的「小強」，頑強抵抗外頭的低溫低壓環境，在經過近3個小時的飛行後，成功抵達寧波。

「這是明目張膽地逃票」

從女子拍攝的影片中可以看到，在西雙版納到寧波的航班上，有一隻大蟑螂趴在窗外，用六隻腳緊緊貼在窗戶玻璃，該名女子表示，自己一開始被窗外的小強嚇到，後來看久了，覺得頗為有趣，就這樣一路盯着牠，成為旅途中的意外樂趣。

趣聞曝光後，不少網友打趣表示「能從遠古生存下來果然有點本事」「這是明目張膽地逃票」「牠對生活有什麼不滿，要這樣千里迢迢離家出走」「我終於相信電影裏掛在飛機外的場景了」。