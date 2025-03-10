內地首創「3D列印陰莖植入術」　有望幫助恢復勃起能力

內地華南理工大學的研究團隊近日成功研發出全球首款「3D列印陰莖植入物」，已在兔子與豬的實驗上取得顯著成果， 未來有望 幫助患有勃起功能障礙的男性恢復正常的勃起功能。相關論文於4日發表在Nature期刊上。

綜合內地科技網站「生物谷」（Bioon.com）與英國「每日郵報」（Daily Mail） 報道，中國 華南理工大學教授施雪濤、王迎軍院士等人於4日在Nature子刊Nature Biomedical Engineering上发表文章，介紹利用水凝膠3D列印出陰莖海綿體的模型並植入內皮細胞，使其能模擬正常的血管功能進行充血的新技術。

研究團隊在實驗動物身上取得了顯著結果

據報道，該植入物旨在模仿陰莖的一部分，即陰莖海綿體，長度約6.25公分。 研究團隊在海綿體缺損的實驗動物身上進行了測試，並取得了顯著的結果。實驗數據顯示，作為實驗動物的兔子和豬在被植入「3D列印陰莖植入物」後，不僅能恢復勃起功能，生育能力也顯著提升，有80%的公兔和100%的公豬在術後恢復了生育能力。

報道指出，雖然該技術尚未在人體上進行試驗，但科學家希望未來將測試範圍擴大到男性。研究人員表示，這項技術未來可能成為治療勃起功能障礙或陰莖損傷患者的突破性療法，並推動3D列印人工組織器官的臨床應用。

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