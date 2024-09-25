內地首發布《上門按摩規範》 禁女技師穿短裙露胸

「全國企業標準公共平台」近日發布首個《上門按摩服務基本規範》，是內地上門按摩行業首個企業標準，其中「服務禮儀」部分列明女性工作服不能為低胸、短裙。過往有內地男網民曾投訴，有女技師於服務過程中曾提出「3980元可包養十天」。

《服務規範》內容包含服務流程及要求、操作方法、服務注意事情等多方面，明確按摩用品和按摩用具要求。要求按摩人員具有一定的專業基本理論、專業基本技能和相關知識。在服務禮儀方面，要求服務人員著裝應統一、整潔，並佩戴標誌牌。女性工作服不能為低胸、短裙。

發起制定該標準的「愛尚往約」是總部位於重慶的一家上門按摩平台。公開信息顯示，該平台服務網絡目前覆蓋全國100多個城市。

內媒《奔流新聞》致電「愛尚往約」客服，工作人員稱，「制定發布《服務規範》是為了嚴格規範管理服務人員，創建該標準旨在推動整個行業健康發展。」

有女技師曾提色情交易要求

近年來，上門按摩服務逐漸融入線上平台，提供了更便捷的預約和支付方式，受到不少內地人的青睞。但由於缺乏明確服務規範、監管乏力等因素，存在色情交易隱患，容易引發消費糾紛等，過往有內地男網民曾投訴，有女技師於服務過程中曾提出「3980元可包養十天」，亦有女技師突脫去工作服並趴在他身上，大尺度觸摸其隱私部位要求「加鐘」。